Премьер Венгрии Орбан посетит Россию 1 февраля для обсуждения газового контракта

Будапешт, 20 января. Глава венгерского правительства Виктор Орбан намерен встретиться с президентом России Владимиром Путиным в феврале. Об этом сообщил министр иностранных дел республики Петер Сийярто.

В беседе с журналистами ТАСС дипломат рассказал, что премьер-министр посетит РФ 1 февраля. Основной целью визита является диалог о строительстве АЭС «Пакш-2». Однако Орбан также намерен обсудить расширение газового контракта.

«Мы также хотели бы обсудить расширение нашего контракта на поставки газа, чтобы увеличить объемы, потому что нам, учитывая энергетический кризис, было бы выгодно увеличить объемы сейчас. Нам было бы очень выгодно увеличить объемы в рамках долгосрочного контракта», — пояснил Сийярто.

Ранее стало известно, что Правительство Молдавии одобрило введение режима ЧП в республике. Причиной стал рост цен на газ.