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Житель Вьетнама строит себе дом из пустых стеклянных бутылок уже 15 лет

Общество

Ле Хоанг Линь работает каменщиком и строит дома на заказ. Однажды он решил, что его собственное жилище должно быть уникальным и выбрал в качестве материала для строительства валяющиеся на улицах города стеклянные бутылки.

Оказалось, что собрать необходимое количество сосудов не так уж и просто. Чтобы накопить достаточно материалов, вьетнамец потратил почти шесть лет. Более того, всю собранную посуду надо было разделить по размеру и форме. Сама постройка необычного дома растянулась на долгие 15 лет и продолжается до сих пор. Зато уже сейчас это здание — местная достопримечательность.

«Идея дома пришла во время моей повседневной работы. Я хотел, чтобы мой дом отличался от других. Не пришлось ничего рисовать на бумаге, я просто вообразил это здание и взялся за дело», — вспоминает строитель.

Ле Хоанг Линь отдает строительству не все свое время, занимаясь им лишь когда выдается удобный случай. Более того, сама технология создания стен и элементов здания не требует спешки, ведь материал очень хрупкий и может не выдержать высокой нагрузки.

«Я единственный здесь, кто знает, как правильно складывать бутылки вместе, другие каменщики этого не умеют. Чем больше бутылок вы ставите за раз, тем больше вероятность того, что они упадут. Надо быть осторожным, поэтому я строю три-четыре ряда в день, а затем жду, пока все высохнет», — поделился особенностями технологии строительства необычного дома Ле Хоанг Линь.

Помимо того, что мужчина стал владельцем уникального строения, он еще и помог городу, собрав с улиц огромное количество выброшенных бутылок.

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