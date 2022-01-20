Зрители Fox News высмеяли «прогноз» Байдена по ситуации вокруг Украины

Вашингтон, 20 января. Президент Соединенных Штатов Джо Байден не в состоянии спрогнозировать дальнейшее развитие ситуации вокруг Украины. К такому выводу пришли зрители американского телеканала Fox News.

Во время прошедшей конференции с участием главы государства журналисты попросили Байдена прокомментировать дальнейшие события, связанные с «вторжением» России на Украину.

«Мое предположение, что он (президент РФ Владимир Путин. — Прим. ФАН) войдет. Ему нужно что-то предпринять», — сказал политик.

Американцы едко высмеяли неуверенное «предсказание» президента США, отметив, что глава Белого дома уже не в состоянии делать какие-либо прогнозы.

«Пора вздремнуть, Джо», — написал пользователь Wall Zelmak. «Единственное, что он может спрогнозировать, это когда ему идти спать!» — иронизирует d0gdaize.

Global Look Press / CNP/AdMedia

Телезрители заметили, что Соединенные Штаты сами спровоцировали Россию на ответные действия, поэтому удивляться поведению Москвы сейчас не стоит.

«То есть, мы прижимали Россию к стене, били, а сейчас пытаемся противодействовать ее ответной реакции… Хватит тыкать в медведя», — посоветовал юзер Roy.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки ранее пригрозила России «скорым и жестким ответом» при обострении обстановки вокруг Украины.