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Зрители Fox News высмеяли «прогноз» Байдена по ситуации вокруг Украины

Политика
Зрители Fox News высмеяли «прогноз» Байдена по ситуации вокруг Украины
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 20 января. Президент Соединенных Штатов Джо Байден не в состоянии спрогнозировать дальнейшее развитие ситуации вокруг Украины. К такому выводу пришли зрители американского телеканала Fox News.

Во время прошедшей конференции с участием главы государства журналисты попросили Байдена прокомментировать дальнейшие события, связанные с «вторжением» России на Украину.

«Мое предположение, что он (президент РФ Владимир Путин. — Прим. ФАН) войдет. Ему нужно что-то предпринять», — сказал политик.

Американцы едко высмеяли неуверенное «предсказание» президента США, отметив, что глава Белого дома уже не в состоянии делать какие-либо прогнозы.

«Пора вздремнуть, Джо», — написал пользователь Wall Zelmak.

«Единственное, что он может спрогнозировать, это когда ему идти спать!» — иронизирует d0gdaize.

Зрители Fox News высмеяли «прогноз» Байдена по ситуации вокруг Украины
Global Look Press / CNP/AdMedia

Телезрители заметили, что Соединенные Штаты сами спровоцировали Россию на ответные действия, поэтому удивляться поведению Москвы сейчас не стоит.

«То есть, мы прижимали Россию к стене, били, а сейчас пытаемся противодействовать ее ответной реакции… Хватит тыкать в медведя», — посоветовал юзер Roy.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки ранее пригрозила России «скорым и жестким ответом» при обострении обстановки вокруг Украины.

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