МИД России подтвердил переговоры Лаврова и Блинкена в Женеве 21 января

Москва, 20 января. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен встретятся в Женеве 21 января, сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Ожидается, что в ходе переговоров дипломаты определятся с дальнейшими шагами по обсуждению гарантий безопасности. Ранее предстоящую встречу Лаврова и Блинкена анонсировали официальный представитель МИД России Мария Захарова и Госдепартамент США.

Как стало известно недавно, замминистра иностранных дел РФ Сергея Рябков назвал сложным первый раунд переговоров по гарантиям безопасности. При этом он отметил, что Вашингтон серьезно отнесся к требованиям Москвы. Ключевым условием является отказ НАТО от расширения на восток, подчеркнул дипломат.