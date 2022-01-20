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МИД России подтвердил переговоры Лаврова и Блинкена в Женеве 21 января

  /   Обновлено: 20 января 2022 11:19
Политика
МИД России подтвердил переговоры Лаврова и Блинкена в Женеве 21 января
Федеральное агентство новостей  /  Евгения Авраменко

Москва, 20 января. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен встретятся в Женеве 21 января, сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Ожидается, что в ходе переговоров дипломаты определятся с дальнейшими шагами по обсуждению гарантий безопасности. Ранее предстоящую встречу Лаврова и Блинкена анонсировали официальный представитель МИД России Мария Захарова и Госдепартамент США.

Как стало известно недавно, замминистра иностранных дел РФ Сергея Рябков назвал сложным первый раунд переговоров по гарантиям безопасности. При этом он отметил, что Вашингтон серьезно отнесся к требованиям Москвы. Ключевым условием является отказ НАТО от расширения на восток, подчеркнул дипломат.

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Все новости / Политика / МИД России подтвердил переговоры Лаврова и Блинкена в Женеве 21 января
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