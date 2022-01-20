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Аналитик Хазин: подлодки ВМФ РФ для США опаснее базы на Кубе

Армия
Аналитик Хазин: подлодки ВМФ РФ для США опаснее базы на Кубе
Prt Scr youtube.com  /  InfaGrad Архангельск

Москва, 20 января. Основную угрозу для США представляют не военные базы России в Латинской Америке, а атомные подлодки ВМФ РФ. Об этом сообщил экономист Михаил Хазин.

По словам эксперта, появление российских субмарин станет симметричным ответом на размещение американского вооружения в Европе. НАТО постепенно перемещает свою военную инфраструктуру в восточном направлении к границам РФ. Такие действия толкают Россию к усилению безопасности.

Хазин отметил, что в качестве подстраховки Москва может использовать атомные подлодки, способные на большом расстоянии нанести сокрушительный удар по территории США.

«Российские подводные лодки намного более опасны для США, чем военная база на Кубе. Плавают они неподалеку. Вот лодка всплыла наша – она просто показала, что она тут, рядом», – уточнил аналитик на YouTube-канале «Закон и порядок в США».

В ситуации, когда любая из сторон решится на удар, не будет выигравших, и это понимают все здравомыслящие люди, констатировал Хазин.

Ранее военный политолог Александр Перенджиев назвал Калининград «щитом» России, который раздражает НАТО. При этом эксперт считает, что единственный для Москвы способ достучаться до Запада вернуться к советской стратегии, пишет «Царьград».

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россия сша хазин
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