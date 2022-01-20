В Иркутской области спасли получившего переохлаждение подростка без сознания

Иркутск, 20 января. Спасатели оказали помощь 17-летнему мальчику, который потерял сознание от переохлаждения на льду Иркутского водохранилища. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Группа молодых людей обратилась в спасательную службу, рассказав о происшествии. Они отметили, что отправились в поход, однако их приятелю стало плохо. Подростки не смогли указать точное местонахождение. Сориентироваться на местности им не позволяло темное время суток.

На поиски выдвинулись пять сотрудников МЧС, в том числе врач. Специалисты обследовали водоем на снегоходе, берег — на автомобиле. Компанию ребят обнаружили в пяти километрах от залива Якоби в районе мыса Лесопитомник спустя час. Пострадавшего в бессознательном состоянии эвакуировали с помощью транспортировочных саней. В машине спасателей ему оказали первую помощь при переохлаждении, после чего передали медикам.

В Электрогорске вытащили из воды рыбака, который провалился под лед, информирует РИАМО. Работники дежурной смены использовали специальные веревки и лестницы-палки.