Эдгард Запашный о ракетах НАТО у границ РФ: «Их подлетное время — всего несколько минут»

Ситуация в мире сегодня оценивается как достаточно нестабильная. По мнению России, причина этого — действия США и НАТО. Москва требует гарантий по нераспространению Альянса на восток, в ответ из Белого дома грозят санкциями.
Руководитель Большого Московского цирка Эдгард Запашный известен своей активной позицией в отстаивании интересов России. Запашный был доверенным лицом Владимира Путина во время президентских выборов, неоднократно выступал в поддержку политики РФ, является членом общественного совета при комитете по культуре Госдумы. Вовлеченность в ситуацию в стране и мире подвигла Эдгарда Запашного посвятить свою новую авторскую колонку острым политическим вопросам. Напоминаем, мнение колумниста может не совпадать с позицией редакции ФАН.
НАТО против России. Колонка Эдгарда Запашного
Если вы хоть немного уделяете время новостям, а не только сидите в социальных сетях, то согласитесь со мной, что главными темами последнего времени являются коронавирус и расширение НАТО. Сегодня я хотел бы поговорить о втором.
Казалось бы, что связывает мою колонку с этой очень серьезной политической темой? А связывает прежде всего то, что я гражданин нашей Родины, я человек, который свято верит, что основным смыслом нашей с вами жизни является забота о следующих поколениях, которые будут жить после нашего ухода.
Североатлантический альянс, который был создан несколько десятков лет назад и в который входит довольно большое количество стран, называет себя «организацией коллективной безопасности». Эта организация якобы настроена на то, чтобы прежде всего помогать друг другу в случае внешней агрессии. Чтобы постоянно поддерживать финансовое благосостояние такого альянса, естественно, нужно «придумать врага», ради которого все эти страны и собрались. Этим врагом изначально был «назначен» Советский Союз. Теперь это Россия — как правопреемница СССР, как ядерная держава, как самая большая страна в мире.
Страны, входящие в НАТО, постоянно поддерживают позицию, что именно наша страна якобы несет угрозу. И якобы именно этот альянс является последним «оплотом стабильности» на нашей Земле. Этот тезис постоянно подчеркивает нынешний генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который очень часто выступает с подобного рода заявлениями. Именно он на постоянной основе разжигает подобные темы.
Сейчас основной темой для Запада является якобы приближающееся «нападение России на Украину», что уже неоднократно было опровергнуто российскими политиками. Даже пресс-секретарь Белого дома, небезызвестная нам госпожа [Джен] Псаки, которая не однажды дискредитировала не только себя, но и в принципе политическую систему США, буквально на днях заявила, что дескать «Россия может напасть на Украину в любой момент». Но вопрос заключается в том: а нужно ли нам «вторгаться на Украину»? С какой целью мы должны «войти» в некогда братское нам государство?
Если мы проведем небольшой анализ, то увидим, что часть стран бывшего Советского Союза повернулась к нам спиной. Прежде всего — это вся Прибалтика, но мы не вводили туда наши войска, да и не планируем. Конфликты на постсоветском пространстве, которые время от времени возникают, например, между Арменией и Азербайджаном, тоже могли бы стать причиной для «вторжения» в любое из этих государств. Но, как мы знаем, этого не происходит. Как мы помним, во время войны из-за Нагорного Карабаха Россия сделала все, чтобы погасить конфликт в самое короткое время.
Мы защитили Южную Осетию от агрессии в 2008 году, когда по приказу президента Грузии [Михаила] Саакашвили против осетинского народа были использованы ракетные установки «Град». Россия тогда проявила себя крайне корректно: защитила мирное население и сделала все, чтобы конфликт закончился как можно быстрее.
Однако именно НАТО, некогда обещавшая руководителю СССР Михаилу Горбачеву не расширяться на восток, не сдержала своих обещаний и постоянно двигает свои границы все ближе и ближе к России. Кто-то скажет — пусть двигаются, все равно они побоятся на нас напасть и что тревога, о которой заявляет политическое руководство нашей страны, возможно, не оправдана. Таким людям я пытаюсь разъяснить, что мы с вами не имеем права жить одним днем. Нужно постараться заглянуть в будущее. Современные ракеты, которые преодолели уже звуковой барьер и скорость которых в несколько раз превышает скорость звука, способны сегодня долететь до любой точки мира. А если они будут размещены вблизи наших границ, то их подлетное время до наших крупных городов может быть всего лишь несколько минут. Сбить такую ракету практически невозможно.
У нас будет только один шанс — успеть совершить ответный удар. Да — это приведет к колоссальной катастрофе. Да — это, возможно, приведет к уничтожению не только отдельных государств, но и всей нашей планеты. Именно поэтому мы не должны допустить подобного развития событий. В нашем политически нестабильном мире безумцы были, есть и будут. Кстати, напомню, что именно США вторглись в Ливию, Сирию, Ирак. Там американцы в буквальном смысле слова меняли устои, пытались навязать этим странам собственную «демократию».
Ядерные державы должны быть прежде всего гранатом безопасности на нашей планете. А сейчас все больше и больше нарастает напряженность именно между ядерными державами, что может привести к глобальной катастрофе. Именно поэтому Владимир Владимирович Путин и наш министр иностранных дел Сергей Викторович Лавров делают все, чтобы Альянс не приближался к нашей стране. Чтобы подлетное время натовских ракет не сокращалось до катастрофических нескольких минут. Ведь мы с вами как Россия не делаем ответные или провоцирующие шаги, под предлогом ответа на которые НАТО к нам приближается.
Когда-то мы убрали наши ракеты с Кубы. Но наши ракеты, в том числе ядерные, могут находиться во Владивостоке, на Камчатке. Именно оттуда для них будет кратчайший путь в случае нападения на нас с территории США или Канады. Но Россия по-прежнему ведет сдержанную политику и всеми силами пытается смягчить ситуацию.
Поэтому проблема, связанная с расширением НАТО, к сожалению, действительно очень острая. И я целиком и полностью поддерживаю здравомыслящих людей, которые готовы отстаивать интересы нашей с вами страны ради сохранения будущего наших детей.