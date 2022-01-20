Эдгард Запашный о ракетах НАТО у границ РФ: «Их подлетное время — всего несколько минут»

Ситуация в мире сегодня оценивается как достаточно нестабильная. По мнению России, причина этого — действия США и НАТО. Москва требует гарантий по нераспространению Альянса на восток, в ответ из Белого дома грозят санкциями.

Руководитель Большого Московского цирка Эдгард Запашный известен своей активной позицией в отстаивании интересов России. Запашный был доверенным лицом Владимира Путина во время президентских выборов, неоднократно выступал в поддержку политики РФ, является членом общественного совета при комитете по культуре Госдумы. Вовлеченность в ситуацию в стране и мире подвигла Эдгарда Запашного посвятить свою новую авторскую колонку острым политическим вопросам. Напоминаем, мнение колумниста может не совпадать с позицией редакции ФАН.

Федеральное агентство новостей /

НАТО против России. Колонка Эдгарда Запашного

Если вы хоть немного уделяете время новостям, а не только сидите в социальных сетях, то согласитесь со мной, что главными темами последнего времени являются коронавирус и расширение НАТО. Сегодня я хотел бы поговорить о втором.

Казалось бы, что связывает мою колонку с этой очень серьезной политической темой? А связывает прежде всего то, что я гражданин нашей Родины, я человек, который свято верит, что основным смыслом нашей с вами жизни является забота о следующих поколениях, которые будут жить после нашего ухода.

Североатлантический альянс, который был создан несколько десятков лет назад и в который входит довольно большое количество стран, называет себя «организацией коллективной безопасности». Эта организация якобы настроена на то, чтобы прежде всего помогать друг другу в случае внешней агрессии. Чтобы постоянно поддерживать финансовое благосостояние такого альянса, естественно, нужно «придумать врага», ради которого все эти страны и собрались. Этим врагом изначально был «назначен» Советский Союз. Теперь это Россия — как правопреемница СССР, как ядерная держава, как самая большая страна в мире.

Страны, входящие в НАТО, постоянно поддерживают позицию, что именно наша страна якобы несет угрозу. И якобы именно этот альянс является последним «оплотом стабильности» на нашей Земле. Этот тезис постоянно подчеркивает нынешний генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который очень часто выступает с подобного рода заявлениями. Именно он на постоянной основе разжигает подобные темы.

Федеральное агентство новостей /

Сейчас основной темой для Запада является якобы приближающееся «нападение России на Украину», что уже неоднократно было опровергнуто российскими политиками. Даже пресс-секретарь Белого дома, небезызвестная нам госпожа [Джен] Псаки, которая не однажды дискредитировала не только себя, но и в принципе политическую систему США, буквально на днях заявила, что дескать «Россия может напасть на Украину в любой момент». Но вопрос заключается в том: а нужно ли нам «вторгаться на Украину»? С какой целью мы должны «войти» в некогда братское нам государство?

Если мы проведем небольшой анализ, то увидим, что часть стран бывшего Советского Союза повернулась к нам спиной. Прежде всего — это вся Прибалтика, но мы не вводили туда наши войска, да и не планируем. Конфликты на постсоветском пространстве, которые время от времени возникают, например, между Арменией и Азербайджаном, тоже могли бы стать причиной для «вторжения» в любое из этих государств. Но, как мы знаем, этого не происходит. Как мы помним, во время войны из-за Нагорного Карабаха Россия сделала все, чтобы погасить конфликт в самое короткое время.

Мы защитили Южную Осетию от агрессии в 2008 году, когда по приказу президента Грузии [Михаила] Саакашвили против осетинского народа были использованы ракетные установки «Град». Россия тогда проявила себя крайне корректно: защитила мирное население и сделала все, чтобы конфликт закончился как можно быстрее.

Федеральное агентство новостей /

Однако именно НАТО, некогда обещавшая руководителю СССР Михаилу Горбачеву не расширяться на восток, не сдержала своих обещаний и постоянно двигает свои границы все ближе и ближе к России. Кто-то скажет — пусть двигаются, все равно они побоятся на нас напасть и что тревога, о которой заявляет политическое руководство нашей страны, возможно, не оправдана. Таким людям я пытаюсь разъяснить, что мы с вами не имеем права жить одним днем. Нужно постараться заглянуть в будущее. Современные ракеты, которые преодолели уже звуковой барьер и скорость которых в несколько раз превышает скорость звука, способны сегодня долететь до любой точки мира. А если они будут размещены вблизи наших границ, то их подлетное время до наших крупных городов может быть всего лишь несколько минут. Сбить такую ракету практически невозможно.

У нас будет только один шанс — успеть совершить ответный удар. Да — это приведет к колоссальной катастрофе. Да — это, возможно, приведет к уничтожению не только отдельных государств, но и всей нашей планеты. Именно поэтому мы не должны допустить подобного развития событий. В нашем политически нестабильном мире безумцы были, есть и будут. Кстати, напомню, что именно США вторглись в Ливию, Сирию, Ирак. Там американцы в буквальном смысле слова меняли устои, пытались навязать этим странам собственную «демократию».

Ядерные державы должны быть прежде всего гранатом безопасности на нашей планете. А сейчас все больше и больше нарастает напряженность именно между ядерными державами, что может привести к глобальной катастрофе. Именно поэтому Владимир Владимирович Путин и наш министр иностранных дел Сергей Викторович Лавров делают все, чтобы Альянс не приближался к нашей стране. Чтобы подлетное время натовских ракет не сокращалось до катастрофических нескольких минут. Ведь мы с вами как Россия не делаем ответные или провоцирующие шаги, под предлогом ответа на которые НАТО к нам приближается.

Когда-то мы убрали наши ракеты с Кубы. Но наши ракеты, в том числе ядерные, могут находиться во Владивостоке, на Камчатке. Именно оттуда для них будет кратчайший путь в случае нападения на нас с территории США или Канады. Но Россия по-прежнему ведет сдержанную политику и всеми силами пытается смягчить ситуацию.

Поэтому проблема, связанная с расширением НАТО, к сожалению, действительно очень острая. И я целиком и полностью поддерживаю здравомыслящих людей, которые готовы отстаивать интересы нашей с вами страны ради сохранения будущего наших детей.