Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 января 12:58
12:57
Общество
Онищенко заявил, что пандемия коронавируса может закончиться в мае 2022 года
12:56
Общество
Две ТЭЦ в Крыму приостановили генерацию электричества
12:55
Происшествия
В Москве обокрали Instagram-блогера Дарью Сахарову
12:54
Общество
Театр имени Ермоловой могут закрыть на 90 суток из-за нарушения масочного режима
12:54
Происшествия
Главного инженера пожарной безопасности метро Петербурга задержали по подозрению в афере
12:51
Общество
Лукашенко второй раз переболел COVID-19 «на ногах»
12:50
Общество
Модный дом Versace разработал сумку с мешками под фекалии собак за 20 тысяч рублей
12:47
Политика
Песков допустил встречу Путина и Байдена после ответа США по гарантиям безопасности
12:47
Общество
Марийцам старше 60 лет выплатят по 2 тысячи рублей за вакцинацию
12:47
Общество
Публицист Анпилогов: «Газовый кризис на Украине может погубить транзитную ГТС страны»
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Спрос на коттеджи в 2021 году вырос на первичном рынке Подмосковья

  /   Обновлено: 20 января 2022 11:12
Экономика
Спрос на коттеджи в 2021 году вырос на первичном рынке Подмосковья
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 20 января. Рынок первичной недвижимости в Подмосковье по итогам 2021 года пополнился 110 новыми проектами, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на «Инком-Недвижимость».

Россияне стали отдавать предпочтение жизни в поселках и покупать больше коттеджей. Из-за этого на рынке стало увеличиваться предложение. Поселки в основном строятся небольшими компаниями, но скоро на подмосковном рынке появятся и крупные девелоперы.

«В четвертом квартале 2021 года на рынок выведено 36 новых проектов, в третьем квартале — 29, во втором — 14, в первом — 31. Годом ранее с первого по четвертый квартал было введено 18, 22, 15 и 32 проекта соответственно», — сообщили в компании «Инком-Недвижимость».

Рост цен на строительство и стройматериалы привел к увеличению стоимости загородных домов. Сегодня средняя цена коттеджа в Подмосковье составляет 28 млн рублей. По сравнению с третьим кварталом 2021 года стоимость дома выросла на 4 млн.

Подорожание загородных домов вынудит покупателей рассматривать предложения не только на первичном, но и на вторичном рынке. Владельцы коттеджей, выставляющие их на продажу, могут дать скидку, если поторговаться, поскольку дома были построены давно, а подорожание строительства и стройматериалов на них не повлияли.

Тем временем стоимость квартир на вторичном рынке Подмосковья в 2021 году выросла на 20,5%. Больше всего цены поднялись на жилье в Балашихе.

Сэкономить на ипотеке можно только двумя способами: серьезный торг с продавцом или покупка жилья в строящихся домах, цитирует «ФедералПресс» эксперта рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями Алексея Кричевского.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Спрос на коттеджи в 2021 году вырос на первичном рынке Подмосковья
подмосковье московская область недвижимость загородное жилье коттеджи жилья
Комментировать