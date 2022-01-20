Спрос на коттеджи в 2021 году вырос на первичном рынке Подмосковья

Москва, 20 января. Рынок первичной недвижимости в Подмосковье по итогам 2021 года пополнился 110 новыми проектами, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на «Инком-Недвижимость».

Россияне стали отдавать предпочтение жизни в поселках и покупать больше коттеджей. Из-за этого на рынке стало увеличиваться предложение. Поселки в основном строятся небольшими компаниями, но скоро на подмосковном рынке появятся и крупные девелоперы.

«В четвертом квартале 2021 года на рынок выведено 36 новых проектов, в третьем квартале — 29, во втором — 14, в первом — 31. Годом ранее с первого по четвертый квартал было введено 18, 22, 15 и 32 проекта соответственно», — сообщили в компании «Инком-Недвижимость».

Рост цен на строительство и стройматериалы привел к увеличению стоимости загородных домов. Сегодня средняя цена коттеджа в Подмосковье составляет 28 млн рублей. По сравнению с третьим кварталом 2021 года стоимость дома выросла на 4 млн.

Подорожание загородных домов вынудит покупателей рассматривать предложения не только на первичном, но и на вторичном рынке. Владельцы коттеджей, выставляющие их на продажу, могут дать скидку, если поторговаться, поскольку дома были построены давно, а подорожание строительства и стройматериалов на них не повлияли.

Тем временем стоимость квартир на вторичном рынке Подмосковья в 2021 году выросла на 20,5%. Больше всего цены поднялись на жилье в Балашихе.

Сэкономить на ипотеке можно только двумя способами: серьезный торг с продавцом или покупка жилья в строящихся домах, цитирует «ФедералПресс» эксперта рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями Алексея Кричевского.