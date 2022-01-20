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Axios: «хромая утка» Байден провалился в Европе и отдал ее в руки Путина

  /   Обновлено: 20 января 2022 11:10
Политика
Axios: «хромая утка» Байден провалился в Европе и отдал ее в руки Путина
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 20 января. Президент США Джо Байден совершил массую катастрофических ошибок с момента вступления в полномочия. Консервативный портал Axios собрал топ-5 главных ошибок демократического президента.

Первой ошибкой, которую допустил Байден, считают авторы публикации, является отсутствие ярко выраженной собственной точки зрения на вопросы внутренней и внешней политики. Президент США — ярко выраженный центрист, откровенно боящийся любых радикальных решений, которые нужны стране в сложный период. За это главу государства критикуют как оппоненты-республиканцы, так и его соратники из Демократической партии. Как итог, уровень одобрения президента США составляет антирекордные 33%.

Вторая главная ошибка, считает Axios, — это тотальный провал во внешней политике. Бегство из Афганистана серьезно ударило по мировому авторитету Белого дома, а ситуация вокруг газопровода «Северный поток — 2» не добавила политику очков рейтинга. Как результат, «хромая уточка Джо» фактически отдал Европу в руки президента России Владимира Путина, негодуют американские аналитики.

Третий прокол главы государства — это нерешенные проблемы в экономике. Волюнтаризм и «национальный пессимизм» привели к тому, что США вышли на рекордный за последние 39 лет уровень инфляции. Одновременно с этим серьезной проблемой становится продуктовый дефицит — нередки случаи, когда полки супермаркетов попросту пустуют.

Четвертая промашка — это популизм и «бутафорская политика» в отношении социальных проблем США. Байден во многом стал главой государства на волне протестов леворадикального движения BLM и серьезных межэтнических конфликтов, которые демократ обещал уладить. Однако с победы демократа на выборах прошло уже больше года, а никаких серьезных реформ проведено не было. Как результат, последнее крупное мероприятие американского лидера в Атланте было попросту проигнорировано рядом правозащитных организаций.

Axios: «хромая утка» Байден провалился в Европе и отдал ее в руки Путина
Федеральное агентство новостей /

Наконец, финальным штрихом общей картине провалов Байдена стала катастрофическая ситуация с COVID-19 в США. Больницы были не готовы к наплыву пациенту, многие учреждения до сих пор испытывают дефицит средств индивидуальной защиты и медицинского кислорода. Также Белый дом не смог справиться с многочисленными спекулянтами, оккупировавшими рынок медицинских товаров и страховок, в результате чего простые американцы потеряли миллиарды долларов.

На проблемы Белого дома по ключевым направлениям указал и авторитетный западный экономист Стивен Мур. По его наблюдениям, команда Байдена попросту игнорировала то, что на протяжении более чем полугода инфляция и цены обгоняли реальный уровень дохода американцев.

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