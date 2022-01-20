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Директор завода «Севмаш» сообщил о завершении строительства подлодки-носителя «Посейдонов»

Армия
Директор завода «Севмаш» сообщил о завершении строительства подлодки-носителя «Посейдонов»
youtube.com  /  Prt Scr Минобороны России

Северодвинск, 20 января. Строительство атомной субмарины специального назначения «Белгород» находится на завершающем этапе. Об этом сообщил гендиректор завода «Севмаш» Михаил Будниченко.

Многоцелевая атомная подлодка «Белгород» — это экспериментальная субмарина, предназначенная для беспилотников «Посейдон». Она была впервые спущена на воду в апреле 2019 года на «Севмаше» и сейчас ее строительство проходит завершающий этап.

«На завершающем этапе — АПЛ "Белгород". В цехах предприятия идет напряженная работа: на стапелях две линейки кораблей проектов "Борей-А" и "Ясень-М", а также АПЛ "Хабаровск"», — заявил Будниченко.

Ранее глава «Севмаша» рассказал о многоцелевой подводной лодке «Казань», назвав ее самой малошумной субмариной в составе ВМФ РФ.

Также сообщалось, что в американских соцсетях обсуждают информацию о том, что подлодка класса «Борей» ВМФ РФ якобы была замечена у побережья страны, передает «Царьград».

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белгород севмаш подлодки будниченко
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