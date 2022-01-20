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Военнослужащие ЮВО отработают пуски ракет «Искандер-М» на полигоне Капустин Яр

Армия
Военнослужащие ЮВО отработают пуски ракет «Искандер-М» на полигоне Капустин Яр
mil.ru

Ростов-на-Дону, 20 января. Подразделения Южного военного округа (ЮВО) проведут боевые пуски ракет «Искандер-М» на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.

Ракетное соединение ЮВО было поднято по учебной тревоге, сообщила пресс-служба округа.

«Более 400 военнослужащих ЮВО в составе подразделений совершают многокилометровый комбинированный марш из пункта постоянной дислокации на полигон Капустин Яр в Астраханской области, где они примут участие в тактическом учении с боевыми пусками ракет», — сказано в опубликованном релизе.

Расчеты ракетных комплексов «Искандер-М» ЮВО в ходе учений выполнят около 10 практических упражнений, включая развертывание на местности и нанесение ударов по различным целям.

Ранее стало известно, что в течение 2022 года подразделения Южного военного округа получат на вооружение около трех тысяч образцов новой и модернизированной техники.

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