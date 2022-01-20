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Регина Тодоренко рассказала о кризисе в отношениях с Владом Топаловым

Общество
Регина Тодоренко рассказала о кризисе в отношениях с Владом Топаловым
instagram.com  /  @reginatodorenko

Москва, 20 января. Телеведущая и блогер Регина Тодоренко рассказала о кризисе в отношениях с супругом Владом Топаловым. Однако несмотря на трудности, они смогли разрешить проблемы и скоро отпразднуют пятилетие совместной жизни.

Как призналась звезда интернета, ее отношения с музыкантом нередко оказывались на грани. Когда у пары родился сын, то первый год жизни втроем был очень сложным.

«Возникает ощущение, что ты не принадлежишь себе, что безудержного веселья, как раньше, уже не будет, холод в отношениях и побег из дома на работу становится частой моделью поведения ранее любящих друг друга людей», — написала знаменитость на своей странице в Instagram.

Регина Тодоренко рассказала о кризисе в отношениях с Владом Топаловым
Prt Scr instagram.com / @reginatodorenko

Она отметила, что взявшись за руки, они смогли справиться даже, казалось бы, с неразрешимыми задачами. Люди, которые столкнулись с кризисом в отношениях, всегда выходят победителями, убеждена Тодоренко. Некоторые пары все же распадаются, но при этом прекрасно понимают, что не созданы друг для друга, другие, напротив, только укрепляют свой союз, пишет «Вечерняя Москва» со ссылкой на слова ведущей.

Регина Тодоренко вышла замуж за Влада Топалова в октябре 2018 года. Через пару месяцев у них родился сын. Телеведущая неоднократно говорила, что ей повезло с супругом, и рассказала секрет своего счастья.

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отношения тодоренко топалов
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