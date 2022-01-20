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Приставам запретили удерживать деньги с пенсий и пособий

Экономика
Приставам запретили удерживать деньги с пенсий и пособий
pixabay.com

Москва, 20 января. Российские пенсионеры в наступившем году столкнутся с целым рядом изменений.

Так, размер страховых выплат для неработающих пожилых людей уже увеличился на 5,9%, но Госдума намерена рассмотреть поправки в законодательство и проиндексировать пособия на 8,6%. В апреле будут увеличены социальные пенсии на 7,7%. Страховые пенсии работающих пенсионеров пересмотрят в августе.

Кредитные организации с этого года не смогут снимать деньги с пенсионных счетов россиян. Пенсионеров-банкротов освободили от удержаний из пенсий, пишет «ФедералПресс».

Появится возможность получить пособие раньше установленной даты в случае действия на территории проживания режима ЧС. Для этого необходимо будет обратиться с заявлением в ПФР и получить свои выплаты досрочно. Значительно расширился перечень беззаявительных действий при оформлении и получении соцвыплат. Кроме того, будет сохранена сельская надбавка, даже если пенсионер переедет жить в город.

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