Приставам запретили удерживать деньги с пенсий и пособий

Москва, 20 января. Российские пенсионеры в наступившем году столкнутся с целым рядом изменений.

Так, размер страховых выплат для неработающих пожилых людей уже увеличился на 5,9%, но Госдума намерена рассмотреть поправки в законодательство и проиндексировать пособия на 8,6%. В апреле будут увеличены социальные пенсии на 7,7%. Страховые пенсии работающих пенсионеров пересмотрят в августе.

Кредитные организации с этого года не смогут снимать деньги с пенсионных счетов россиян. Пенсионеров-банкротов освободили от удержаний из пенсий, пишет «ФедералПресс».

Появится возможность получить пособие раньше установленной даты в случае действия на территории проживания режима ЧС. Для этого необходимо будет обратиться с заявлением в ПФР и получить свои выплаты досрочно. Значительно расширился перечень беззаявительных действий при оформлении и получении соцвыплат. Кроме того, будет сохранена сельская надбавка, даже если пенсионер переедет жить в город.