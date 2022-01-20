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Российская модель Антоненко сыграла в одном фильме с Брюсом Уиллисом

  /   Обновлено: 20 января 2022 11:06
Общество
Российская модель Антоненко сыграла в одном фильме с Брюсом Уиллисом
Global Look Press  /  Pravda Komsomolskaya

Москва, 20 января. Российская модель Ирина Антоненко, которая уже попробовала себя в актерской профессии, отправилась покорять Голливуд. Звезда уже исполнила свою первую роль в зарубежной картине с Брюсом Уиллисом.

Фильм «Бензиновая аллея» выходит в прокат в феврале. Главные роли в картине исполнили Брюс Уиллис, Девон Сава и Люк Уилсон. Появилась в ленте и модель Ирина Антоненко, которая известна российскому зрителю по сериалам «Корабль» и «Магомаев». Девушка с большим восторгом отзывается о ленте и с нетерпением ждет выход своего голливудского дебюта.

«Так волнуюсь, это мой первый голливудский фильм, который выходит 25 февраля! Спасибо режиссеру Эдварду Дрейку за такой феноменальный опыт», — написала 30-летняя знаменитость на своей странице в Instagram.

В публикации звезда прикрепила трейлер фильма, в котором можно заметить других звезд, пишет kp.ru. Поклонники, увидев хорошую новость, поспешили поздравить модель с важным событием.

Еще один российский актер отправился в Голливуд. Александр Кузнецов, известный по фильмам «Люби их всех» и «Кислота», исполнил одну из ролей в ленте «Фантастические твори: Тайны Дамблдора».

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кино фильм антоненко
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