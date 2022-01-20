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Политолог Можегов раскрыл технологии, запущенные после смерти Мартина Лютера Кинга и Флойда
Общество
Политолог Можегов раскрыл технологии, запущенные после смерти Мартина Лютера Кинга и Флойда
wikipedia.org  /  Rowland Scherman - U.S. National Archives and Records Administration/ Общественное достояние

Убийство общественного деятеля Мартина Лютера Кинга в 1968 году и смерть рецидивиста Джорджа Флойда, о которых в своей речи упомянул президент США Джо Байден, — события одного порядка. Эти истории были использованы как повод определенными политическими кругами для достижения собственных целей. Более того, в связи с тем, что техника политпропаганды стала изощреннее, а информационное пространство расширилось, спекуляции на гибели афроамериканца в 2020 году имели более масштабные последствия, чем 52 года назад. Об этом ФАН рассказал политолог Владимир Можегов.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что убийство общественного деятеля Мартина Лютера Кинга не имело таких последствий для общества, как смерть афроамериканца Джорджа Флойда. Он также сказал, что телевидение улучшило движение за гражданские права, а интернет и мобильные телефоны изменили восприятие подобных событий обществом.

Эксперт по внутренней и внешней политике США Владимир Можегов уточнил, что, безусловно, уровни общественного и политического деятеля Мартина Лютера Кинга и уголовника-рецидивиста Джорджа Флойда совершенно разные. Кинг проповедовал равенство рас, а Флойда судили за наркотики и вооруженные грабежи. Однако и в первом и во втором случаях смерть афроамериканцев использовалась заинтересованными силами как повод к глобальным переменам. Для этого в обоих случаях были затрачены большие деньги и приложены значительные усилия.

Политолог Можегов раскрыл технологии, запущенные после смерти Мартина Лютера Кинга и Флойда
ИА «Политика Сегодня» / Ягудаев Владимир

«Помимо Мартина Лютера Кинга, в Соединенных Штатах было немало борцов за права и свободы людей. Так, за три года до убийства Кинга на публичном собрании был в упор расстрелян Малкольм Икс. Если Кинг принадлежал к либералам, то Икс был радикал. Он призывал к активному сопротивлению, именно его последователи позже образовали леворадикальное движение «Черные пантеры». Икс был гораздо популярнее Кинга, однако о нем быстро забыли, а образом Мартина Лютера Кинга воспользовались демократы и социалисты. Эту историю раскрутили для осуществления леволиберальной революции в шестидесятых. За полвека политтехнологии шагнули далеко вперед. Тот же прием с использованием смерти афроамериканца, пусть и не столь благообразного, был выполнен существенно масштабнее», — сообщил историк.

Собеседник ФАН признал, что Байден, возможно, сказал правду, сам того не сознавая. Благодаря развитию медиаиндустрии раскрутка информации о смерти афроамериканца Флойда во время рабочего рейда полиции с приемами спекуляции и манипулирования общественным сознанием была организована гораздо эффективнее, чем пропагандистская кампания в 1968 году. Можегов высказал мнение, что главной целью демократов, поднявших грандиозный шум в 2020 году, было отстранение от управления государством Дональда Трампа. Смерть Флойда, в которой либералы обвинили консерваторов-полицейских, используется в США и по сей день: на силовиков-республиканцев продолжают оказывать жесткое давление.

Ранее ФАН рассказал, почему Запад критикует Россию за блокировку контента, но приветствует это в ФРГ. По мнению экспертов-международников, решение о том, что такое хорошо и что такое плохо, сегодня в Европе выносят, не исходя из объективных данных, а в соответствии с полученными указаниями из Вашингтона.

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Все новости / Общество / Политолог Можегов раскрыл технологии, запущенные после смерти Мартина Лютера Кинга и Флойда
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