«Фронт освобождения Масины»: как террористы использовали фулани в Мали

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12 января вооруженные силы Мали (FAMa) провели успешную операцию в округе Банкас провинции Мопти. В результате авиаударов по районам Сама, Соссо и Лагори были ликвидированы «несколько террористов», включая «второго человека» в руководстве группировки «Фронт освобождения Масины».

Империя Масина, которая располагалась на территории современного Мали, прекратила свое существование еще в XIX веке. Зачем спустя 200 лет террористам потребовалось ее «освобождать» — в материале автора Telegram-канала «Газават Азавада».

Знаток Корана и певец

Вооруженную группировку «Фронт освобождения Масины» создал фулани Амаду Куфа. Данные о его биографии крайне противоречивы. Известно, что имя, данное ему при рождении — Амаду Диалло, а Куфа — прозвище, взятое им по названию одноименной деревни в малийской провинции Мопти. Известно также, что он появился на свет в бедной семье скромного имама, не происходившего из рода марабутов.

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По одной из версий, будущий террорист родился в 1961 году в деревне Куфа. Согласно другой — в 1965-м в Диаллассагу (провинция Мопти), куда из Куфы переехали его родители. С юных лет Амаду Диалло стал изучать Коран и за несколько лет объехал многих известных улемов и марабутов провинции Мопти.

Ученик из Диалассагу отличался не только блестящим знанием священного для мусульман текста, но и прекрасным голосом, которому он нашел применение в своего рода студенческих кружках, традиционных для местных коранических школ. Амаду Куфа сам сочинял и исполнял песни на арабском языке и фульфульде, из-за чего некоторые исследователи ошибочно причисляют его к гриотам — представителям отдельной касты профессиональных певцов, музыкантов и сказителей у народов Западной Африки.

Амаду состоял в ученической организации «Уаламу уалдемалийи» (Woulamou waldemaliyi). Он пел песни о путешествиях, о жизни студентов коранических школ, о красоте женщин фулани, культуре своего народа. Однако в некоторых песнях позволял себе насмехаться и даже оскорблять глав семей, которые отказывали учащимся в гостеприимстве, и девушек, которые не отвечали на ухаживания. Из-за этого Амаду даже запретили оставаться в нескольких городах округа Мопти в одноименной провинции.

Секта «Дава»

Диалло стал проповедовать в 2001 году. В своих религиозных речах он обвинял марабутов, религиозных лидеров и чиновников в коррумпированности. Критике поначалу подвергались и проповедники «Давы», действовавшие в Мали.

Федеральное агентство новостей /

Запрещенная в РФ организация «Таблиги Джамаат» (араб. «Общество проповедников»), известная в Мали как «Дава» (араб. «призыв», здесь: миссионерская проповедь ислама), — религиозная секта, зародившаяся в Пакистане и впоследствии распространившаяся в Индии, Афганистане и Катаре. Она проникла в Африку в конце 1990-х годов, финансируя мечети и медресе в Алжире, Мавритании и Ливии. Особое влияние в Мали «Дава» приобрела как раз в начале 2000-х годов.

После более близкого знакомства с представителями «Таблиги Джамаат» Амаду отправился на Ближний Восток и в Афганистан, вернувшись в Мали только в 2008-2009 годах уже с прозвищем Куфа. Вместе с именем изменились и его религиозные взгляды, которые стали радикальными под влиянием проповедников. Например, в своих проповедях он стал выступать против нового семейного кодекса Мали, принятого 3 августа 2009 года, который якобы противоречил исламу: кодекс предлагал большее гендерное равенство в браке и повышение до 18 лет установленного законом возраста вступления в него.

Именно в этот период Амаду Куфа познакомился со своим наставником и еще одним членом «Давы» туарегом Иядом Аг Гали — будущим основателем террористической организации «Ансар ад-Дин». После этой встречи проповедник фулани начинает пропагандировать свои радикальные взгляды в WhatsApp и Facebook.

«Султан Коны»

В 2012 году в Мали происходит то, что местные источники называют «кризисом безопасности». В январе начинается восстание туарегов, которое заканчивается захватом сепаратистами северной части Мали, в марте происходит военный переворот, а летом радикальные исламистские группировки начинают вооруженные столкновения с туарегами и захватывают города Гао и Томбукту.

Федеральное агентство новостей /

На фоне этих событий Амаду Куфа и вступил в ряды возглавляемой Иядом аг Гали вооруженной группировки «Ансар ад-Дин». В период с июля по декабрь 2012 года он проходил военную подготовку предположительно в районе Томбукту. Он также вел переговоры с малийскими властями об освобождении боевиков, захваченных в Кидале и Тессалите.

9 января 2013 года Куфа вместе с Иядом аг Гали, Абделькаримом Кожаком и Сулейманом Кейтой возглавил наступление группировок «Ансар ад-Дин», «Аль-Каиды в Исламском Магрибе» (АКИМ, запрещена в РФ) и «Движения за единство и джихад в Западной Африке» (MUJAO) на город Кона в центральной части Мали.

Битва при Коне и последующее падение города — тема отдельного рассказа, который больше касается истории «Ансар ад-Дин», однако проигнорировать его в истории Амаду Куфы совсем нельзя. Это событие, с одной стороны, открыло террористам путь для наступления на Мопти и Севаре, что уже напрямую угрожало столице Мали — Бамако, с другой — ознаменовало собой начало интервенции французской армии в Мали и операции «Сервал».

Федеральное агентство новостей /

Франко-малийским войскам удалось отбить Кону только 17 января, а до тех пор ее «эмиром» считался полевой командир «Ансар ад-Дин» Амаду Куфа. По информации журналиста Нухума Дикко, самопровозглашенный «султан Коны» виртуально правил городом не более шести часов, после чего исчез без следа, что на какое-то время дало почву для слухов о его гибели.

Фрагментация джихадистской сцены

Согласно отчету малийской разведки от сентября 2015 года, военные операции привели к «фрагментации джихадистской сцены», однако при этом террористическая угроза продолжила сохраняться и распространилась почти по всей территории страны с появлением новых группировок в центральных и южных регионах.

«Аль-Мурабитун» и АКИМ — две самые мощные группировки в 2012 году, были ослаблены после вмешательства французской армии в январе 2013 года, чего нельзя сказать об остальных террористических формированиях, которых «Сервал» лишь вынудил отступить с захваченных территорий и сменить формат своей активности.

По информации малийской разведки, в 2015 году главарь «Ансар ад-Дин» Ияд Аг Гали — самый влиятельный из джихадистов, действующих в Мали. Он создает две новые франшизы своей группировки — «Бригаду Халида ибн аль-Валида», названную в честь сподвижника пророка Мухаммада, и «Бригаду Масина», более известную как «Фронт освобождения Масины». Последнюю возглавил считавшийся до этого момента мертвым Амаду Куфа.

Использование исторических нарративов

«Фронт освобождения Масины» впервые вышел на свет в январе 2015 года, заявив, что будет стремиться восстановить Империю Масина — шариатское государство народа фулани, просуществовавшее всего 44 года (с 1818 по 1862 гг.) и располагавшееся во внутренней дельте реки Нигер, где сейчас находятся современные малийские провинции Мопти, Сегу и Томбукту.

Федеральное агентство новостей /

Использование исторических нарративов региона в пропаганде террористических группировок Мали — распространенная практика. Подобно «Фронту освобождения Масины» «Аль-Каида в Исламском Магрибе» в своей пропаганде заявляла о стремлении восстановить Андалузскую империю, MUJAO — Тиджанию Омара ал-Хаджа, а «Ансару» — Халифат Сокото. Эту стратегию придумал лидер АКИМ Абдельмалек Друкдель в 2012 году или даже ранее. Ее цель — внедрение шариата в Мали, вербовка местного населения и лояльность определенных этнических групп.

В документах, которые журналисты нашли в Мали после начала операции «Сервал» в 2013 году, Друкдель посоветовал АКИМ и союзным вооруженным группировкам «притворяться «домашним» движением, у которого есть свои причины и проблемы», избегая «демонстрации того, что у нас есть экспансионистская, джихадистская, «Аль-Каида» (запрещена в РФ) или любой другой проект».

На этом этапе своего существования «Фронт освобождения Масины», являясь частью «Ансар ад-Дин», пытался позиционировать себя как «освободительное» движение и — по крайней мере публично — не афишировать связи с вооруженной группировкой, тем более c глобальной «Аль-Каидой».

Главная проблема в Мали

Первые атаки, официально приписываемые «Фронту освобождения Масины» в начале 2015 года — в деревнях Нампала, Тененкоу и Булкесси — были направлены против военных целей.

22 апреля двое боевиков «Бригады Масина» совершили налет на деревню Дого и убили старосту деревни, после того, как обвинили его в том, что ему платят малийское правительство, ООН и французские вооруженные силы.

4 мая «Фронт освобождения Масины» подорвал с помощью СВУ мавзолей марабута XIX века шейха Амаду Барри в Бамако. Аналогичные теракты боевики «Ансар ад-Дин» совершали на севере Мали в 2012 году.

27 июня «Ансар ад-Дин» заявила, что ее «Бригада Халида ибн аль-Валида», пришедшая со стороны границы с Мавританией, объединилась с «Бригадой Масина» для нападения на малийских военнослужащих в городе Нара.

10 августа боевики «Фронта освобождения Масины» разграбили несколько магазинов в деревне Тененкоу и подорвали автомобиль колонны вооруженных сил Мали в населенном пункте Диа, убив трех солдат FAMa.

12 августа трое «сторонников Куфы» были арестованы малийскими силами безопасности после того, как они приняли участие в нападении на отель «Библос» в городе Севаре. Теракт был организован группировками «Аль-Мурабитун» и MUJAO. В результате нападения погибли 10 мирных жителей и трое миротворцев MINUSMA. Об участии боевиков «Фронта освобождения Масины» заявил один из заместителей Куфы — Сулейман Мохамед Кеннен в телефонном разговоре с журналистами AFP. Он сказал, что «рука Аллаха направила моджахедов Севары против врагов ислама», что Куфа дал свое «благословение» для проведения атаки, также подтвердив, что боевики «Бригады Масина» стояли за убийством трех малийских солдат в Диа несколькими днями ранее.

15 августа двое боевиков «Фронта освобождения Масины» убили 63-летнего имама Аладжи Секу.

9 сентября Куфа провел встречу в Догофри (провинция Сегу), на которой он сказал своим сторонникам «усерднее прилагать усилия для распространения и внедрения шариата», и запланировал теракты накануне празднования Ид аль-Адха (Курбан-байрама).

12 сентября боевики «Фронта освобождения Масины» на мотоциклах убили двух полицейских и двух мирных жителей при нападении на пост охраны в деревне Уенкоро (округ Банкасса, провинция Мопти).

19 сентября боевики на мотоциклах атаковали пост безопасности в Бихе (провинция Мопти), убив двух полицейских и двух мирных жителей.

9 октября 50 боевиков «Фронта освобождения Масины» на мотоциклах, размахивая черными флагами, убили трех мирных жителей в Дунапене в Мопти, недалеко от границы с Буркина-Фасо, после того, как они несколькими часами ранее совершили нападение на пост жандармерии в Саморогуане в Буркина-Фасо.

«Фронт освобождения Масины» также взял на себя ответственность за нападение на отель Radisson Blu в Бамако 20 ноября 2015 года после того, как то же самое сделала группировка «Аль-Мурабитун». В результате теракта погибли 22 человека, включая шестерых россиян.

В 2015 году малийская разведка оценивала численность боевиков «Фронта освобождения Масины» примерно в 170 человек, подавляющее большинство которых составляли молодые фулани, поверившие пропаганде о халифате со столицей в Мопти. Это стало возможно во многом благодаря тому, что центральный регион долгое время оставался без внимания со стороны государства. По словам высокопоставленного представителя французской военной разведки, «Фронт освобождения Масины» в 2015 году стал «главной проблемой в Мали».

Этнические обиды

Эффективность Куфы, который был скорее идеологическим лидером, а не полевым командиром, можно объяснить и тем, что он использовал радио для пропаганды. Причем вел проповеди на фулфульде, родном языке фулани.

«Фронт освобождения Масины» использовал недовольство данного народа для разжигания напряженности и соперничества между племенами, например, исторический конфликт между пастухами фулани и земледельцами из бамбара и догонов. До 2010 года они в основном регулировались мирным путем, а вспышки насилия были ограниченными по масштабу. Но Амаду Куфа умело манипулировал этой напряженностью, поддерживая чувство несправедливости и дискриминации, широко распространенное среди сообщества фулани, и используя их недовольство в своих целях.

Например, в мае 2012 года земельный спор привел к убийству 16 пастухов фулани фермерами-догонами в Сари (округ Коро, к юго-востоку от Мопти). Считается, что это нападение, которое так и не было расследовано, а виновные не наказаны, сыграло прямую роль в решении кочевых групп фулани вооружиться. В том же году некоторые из них присоединились к террористическим группировкам, захватившим Гао. С 2015 года и после усиления влияния Амаду Куфа в центральной части Мали «Фронт освобождения Масины» нападает на общины догонов и дозо в отместку за насилие, совершенное против фулани.

«Кто не хочет, может уйти»

Однако не стоит обманываться в отношении истинных целей «Фронта освобождения Масины». Группировка Амаду Куфа придерживалась двуличной стратегии. Вербуя людей пропагандистскими проповедями о государственном бездействии в решении проблем фулани, боевики активно участвовали в изгнании чиновников с помощью насилия и запугивания. Параллельно с этим «Фронт освобождения Масины» стремился установить контроль над населением, присвоив себе роль и полномочия государства, включая функции правосудия, безопасности, экономики и образования.

С 2015 года эта стратегия привела к постепенному отстранению государства в лице полицейских, военных, мэров и учителей из центральной части Мали. «Фронт освобождения Масины» ввел законы шариата для разрешения споров, налог (закят) и строгие правила поведения, особенно в отношении женщин. Под фактический контроль террористов перешли десятки деревень.

В исследовании AMDH и FIDH приводятся показания жителя Мопти, который рассказывает, как это происходит:

«Они приезжают в село, собирают всех у мечети и говорят, что собираются делать. Они дают деревне неделю на выполнение их указаний. Кто не хочет, может уйти. Но тех, кто не подчиняется, казнят. В моей деревне убили троих мужчин, которые сотрудничали с властями. И так же поступили во многих других селах района».

Деревни, которые пытались оказывать сопротивление, подвергались блокаде. «Фронт освобождения Масины» практиковал и похищения людей с целью получения выкупа. Были случаи, когда похищенных казнили. Их тела обычно находили на окраинах деревень. Перед этим террористы звонили семьям похищенных, рассказывая о предстоящей или уже прошедшей казни.

Важно понимать, что группировка Амаду Куфа никогда не была освободительным движением, борющимся за права фулани или «чистоту религии». С момента своего возникновения и до сих пор «Фронт освобождения Масины» является филиалом террористической организации, подчиняющейся «Аль-Каиде». Все это в очередной раз доказывает, что французские операции «Сервал» и «Бархан» не уничтожили террористов, когда-то захвативших север Мали, а просто изменили формат их существования, оставив практически всех ключевых игроков на местах.

«Фронт освобождения Масины» как «бригада» группировки «Ансар ад-Дин» добилась колоссального влияния в центральном регионе, в какой-то момент став самостоятельной силой, о чем говорит появившееся в марте 2017 года видео, на котором Амаду Куфа вместе с еще четырьмя лидерами джихадистов в Мали объявляет о создании коалиции «Джамаат Наср аль-Ислам валь Муслимин».

Продолжение следует…

1 Организация запрещена на территории РФ.