Москва, 20 января. Выдача российских паспортов гражданам Украины поможет избежать военных конфликтов в этой стране, заявил депутат Госдумы Константин Затулин. В число стран, жителям которого нужно выдать паспорта России, входит и Казахстан.

Народный избранник предложил дать дать право живущим за рубежом соотечественникам получить российское гражданство. При этом новый закон должен предоставить возможность двойного гражданства. Затулин сообщил, что подобная инициатива будет способствовать мирному урегулированию.

«Дайте право соотечественникам за рубежом получать гражданство, и у вас половина Украины будет с двумя паспортами, половина Казахстана будет с двумя паспортами. Кто тогда рискнет устраивать войну в Донбассе, притом что там половина граждан Российской Федерации во всей Украине?» — отметил депутат в интервью изданию «Говорит Москва».

Агентство городских новостей Москва / Игорь Иванко

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин на своей большой пресс-конференции заявил, что, планируя политику в отношении Украины, россияне «должны думать о своей безопасности», сообщает газета «Петербургский дневник». Политолог Копатько отметил, что попытки Украины запретить второе гражданство приносят свои горькие плоды, и в контексте происходящих событий можно говорить о «геноциде русских».