Лукашенко и Си Цзиньпин обменялись поздравлениями в честь 30-летней годовщины дипотношений

Пекин, 20 января. Белоруссия и Китайская Народная Республика празднуют30-ю годовщину установления дипломатических отношений 20 января. По этому случаю председатель КНР Си Цзиньпин и президент Александр Лукашенко обменялись поздравительными телеграммами.

Лидер китайских коммунистов высоко оценил вклад в постоянно укрепляющееся взаимное доверие между Минском и Пекином и выразил надежду, что тесное и эффективное сотрудничество двух стран в различных странах будет только развиваться. Также Си Цзиньпин отметил высокую взаимную поддержку Белоруссии и КНР в принципиальных друг для друга вопросах.

«Готов и дальше работать вместе с президентом Лукашенко, чтобы использовать 30-ю годовщину установления дипломатических отношений в качестве возможности для продвижения всестороннего стратегического партнерства Китая и Белоруссии, а также совместной реализации инициативы "Один пояс — один путь" и достижения новых результатов на благо двух стран и их народов», — говорится в телеграмме Си Цзиньпина.

Global Look Press / Ju Peng

Александр Лукашенко со своей стороны указал на высокий уровень взаимовыгодного сотрудничества и доверия, установленного между двумя государствами. Президент Белоруссии подчеркнул, что за 30 лет постоянного диалога Минску и Пекину удалось достичь значительных результатов.

Си Цзиньпин и Александр Лукашенко входят в рейтинг самых популярных иностранных политиков в России. Об этом заявил глава ВЦИОМ Валерий Федоров со ссылкой на результаты соответствующего социологического исследования.