Спасателям не удалось найти мать двоих детей, утонувшую в Ленобласти в крещенскую ночь

Ночью 20 января спасатели прекратили поиски женщины, которая утонула в проруби реки Оредеж на глазах у двоих детей. Тело утопшей так и не было найдено. В разговоре с ФАН начальник аварийно-спасательной службы ВОСВОД Александр Зуев рассказал о причинах трагедии и о том, как проходила поисковая операция.

По словам Зуева, ЧП произошло в поселке Выра Ленинградской области — на реке Оредеж, которая отличается своим коварством — быстрым течением. Женщина пыталась совершить традиционное крещенское омовение в необорудованной проруби.

«Насколько известно, женщина пошла окунаться в место, где нет спасателей, нет правильного освещения – на реке просто была вырублена майна. Рассматриваются два варианта: либо это было синкопальное утопление (смерть вследствие спазма сосудов. — Прим. ФАН), либо ее просто снесло течением», — рассказал он.

Три водолаза на протяжении четырех часов погружались в Оредеж, пытаясь найти утонувшую женщину. Как отметил спасатель, вероятность найти утопленницу сейчас крайне низка. Оредеж — достаточно коварная река, чья скорость течения достигает трех метров в секунду.

«Это одна из самых опасных рек Ленинградской области, каждый год в ней тонут люди. Причем это касается и летнего сезона», — подчеркнул Зуев.

Кроме происшествия в Выре, крещенские купания в Ленобласти прошли спокойно, в штатном режиме. Безопасность людей обеспечивали спасатели в гидрокостюмах, а купели были оборудованы защитными деревянными конструкциями.

Ряд рекомендаций по безопасному купанию в проруби ранее дал доктор медицинских наук Геннадий Онищенко. Первым делом он посоветовал окунаться в безопасных местах, где дежурят медики и сотрудники МЧС России.

