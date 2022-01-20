Иностранцы поделились впечатлениями от традиционных русских крещенских купаний в проруби

Москва, 20 января. Русская традиция окунаться в ледяную прорубь на Крещение Господне вызвала восторг у иностранных пользователей Сети.

Крещенские купели устраивают практически во всех водоемах страны, зачастую их оборудуют спусками, медицинскими и спасательными пунктами, местами для переодевания и обогрева. Россияне традиционно в ночь с 18 на 19 января окунаются в ледяную воду. Для иностранцев это выглядит непривычно и даже пугающе, однако некоторые рисковые все же решаются попробовать сделать это «как русские».

Одним из таких смельчаков был японец Эйро Масама. Он живет в России и старается получше узнать эту страну, поэтому решился окунуться в прорубь на Неве.

«А я даже сделал все так, как делали русские: окунулся трижды», — рассказал иностранец.

Невские Новости / Тильда Котлинская

Турок Метин признался, что для него это странно, но он с уважением относиться к людям, которые ныряют в ледяную воду ради своей веры. Косуа из теплой страны Шри-Ланка не решился испытать действие ледяной воды, на морозе он смог пробыть не более пяти минут. Яя из японии рискнул окунуться и испытал незабываемые эмоции. Антуан из Гвинеи тоже не испугался холода и окунулся в прорубь.

Жан из Франции испытал шок, когда впервые увидел толпы людей, желающих окунуться в ледяную воду.

«Вот тогда я подумал, что эта нация — по-настоящему великая, ведь у стольких людей хватает силы духа и тела, чтобы терпеть такой холод!» — признался иностранец.

На Крещение купаются не только в реках и озерах. Жители побережья окунаются в этот день в море, без прорубей и купелей. Пандемия не помешала православным крымчанам исполнить ритуал и искупаться в Черном море.