Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 января 01:11
01:01
Политика
Песков заявил об отсутствии предпосылок к встрече Путина и Зеленского по инициативе Турции
00:48
Общество
Порошенко обидел работников киевского ресторана нежеланием оставлять чаевые
00:40
Политика
ООН одобрила резолюцию против отрицания Холокоста
00:30
Общество
Positive Technologies: ряд приложений для Android и iOS имеют проблемы с хранением данных
00:27
Экономика
Президент РАКИБ Припачкин указал на невозможность запрета майнинга криптовалюты в России
00:19
Политика
Пушков указал на отсутствие Китая среди главных кризисов Байдена на обложке Time
00:13
Экономика
Молдавия в январе 2022 года задолжала России за газ более 25 млн долларов
00:11
Политика
Политолог Кедми: США готовят дымовую завесу для принятия условий России по НАТО
00:11
Политика
Украинские оппозиционные депутаты публично указали Зеленскому на провал его президентства
00:10
Армия
Журнал 19FortyFive попытался напугать Россию и Китай американскими истребителями F-35
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Депутат Вассерман предупредил о катастрофических последствиях падения астероида на Землю

Общество
Депутат Вассерман предупредил о катастрофических последствиях падения астероида на Землю
pixabay.com  /  Comfreak

При падении в Атлантический океан астероид 2022 AE1 может привести к изменению течения Гольфстрим. Об этом в беседе с ФАН рассказал депутат Госдумы, публицист, политический консультант Анатолий Вассерман.

По словам собеседника, специалисты NASA не зря обеспокоены высокой вероятностью столкновения с нашей планетой астероида 2022 AE1. В случае если небесное тело диаметром 70 метров войдет в атмосферу Земли не по касательной, то оно не сгорит в плотных слоях и приведет к настоящей трагедии.

«Все зависит от направления прилета. При неудачном падении может быть разрушена весьма значительная часть обитаемой суши», — заявил публицист.

Анатолий Вассерман отметил, что даже если астероид не упадет на какой-либо мегаполис, а угодит в Мировой океан — это вовсе не означает благоприятный исход.

«Если он, например, попадет в Атлантический океан, куда-то в зону Гольфстрима, то будет не только смыто волнами практически все заселенное побережье Западной Европы и Северной Америки на многие десятки километров вглубь, но и могут произойти изменения донного рельефа — достаточные для того, чтобы Гольфстрим стал течь иначе», — пояснил собеседник ФАН.

Депутат Вассерман предупредил о катастрофических последствиях падения астероида на Землю
vk.com / Онотоле Вассерман

Он подчеркнул, что последствия подобного события будут носить катастрофический характер для землян.

«Поскольку именно Гольфстрим обеспечивает сравнительно теплый климат Западной Европы и значительной части Северной Америки, это будет означать, что жить там будет практически невозможно, по крайней мере до радикальной реконструкции всех населенных пунктов. Последствия могут быть такими, что словами не передать», — подытожил политический консультант.

Ранее Анатолий Вассерман в беседе с ФАН призвал ученых мира всерьез отнестись к сообщению о приближающемся к Земле астероиде 2022 AE1. По его словам, этот объект необходимо уничтожить ракетами с ядерными боеголовками.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Депутат Вассерман предупредил о катастрофических последствиях падения астероида на Землю
астероид вассерман 2022 ae1
Комментировать