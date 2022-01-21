Депутат Вассерман предупредил о катастрофических последствиях падения астероида на Землю

При падении в Атлантический океан астероид 2022 AE1 может привести к изменению течения Гольфстрим. Об этом в беседе с ФАН рассказал депутат Госдумы, публицист, политический консультант Анатолий Вассерман.

По словам собеседника, специалисты NASA не зря обеспокоены высокой вероятностью столкновения с нашей планетой астероида 2022 AE1. В случае если небесное тело диаметром 70 метров войдет в атмосферу Земли не по касательной, то оно не сгорит в плотных слоях и приведет к настоящей трагедии.

«Все зависит от направления прилета. При неудачном падении может быть разрушена весьма значительная часть обитаемой суши», — заявил публицист.

Анатолий Вассерман отметил, что даже если астероид не упадет на какой-либо мегаполис, а угодит в Мировой океан — это вовсе не означает благоприятный исход.

«Если он, например, попадет в Атлантический океан, куда-то в зону Гольфстрима, то будет не только смыто волнами практически все заселенное побережье Западной Европы и Северной Америки на многие десятки километров вглубь, но и могут произойти изменения донного рельефа — достаточные для того, чтобы Гольфстрим стал течь иначе», — пояснил собеседник ФАН.

vk.com / Онотоле Вассерман

Он подчеркнул, что последствия подобного события будут носить катастрофический характер для землян.

«Поскольку именно Гольфстрим обеспечивает сравнительно теплый климат Западной Европы и значительной части Северной Америки, это будет означать, что жить там будет практически невозможно, по крайней мере до радикальной реконструкции всех населенных пунктов. Последствия могут быть такими, что словами не передать», — подытожил политический консультант.

Ранее Анатолий Вассерман в беседе с ФАН призвал ученых мира всерьез отнестись к сообщению о приближающемся к Земле астероиде 2022 AE1. По его словам, этот объект необходимо уничтожить ракетами с ядерными боеголовками.