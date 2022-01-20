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Джокович намерен отсудить более 4 миллионов долларов у правительства Австралии

Спорт
Джокович намерен отсудить более 4 миллионов долларов у правительства Австралии
Global Look Press  /  Oscar J. Barroso/Keystone Press Agency

Белград, 20 января. Сербский теннисист Новак Джокович собрался судиться с правительством Австралии из-за жестокого обращения с ним.

Первая ракетка мира Новак Джокович, который пропускает первый турнир «Большого шлема» в 2022 году, хочет отсудить около 4,4 миллиона долларов у правительства Австралии. Об этом информирует The Sun. По данным британского таблоида, 34-летний спортсмен остался недоволен условиями содержания в карантинном отеле Мельбурна.

«Хорошо известно, что Новак и его семья считают, что с ним плохо обращались в карантинном отеле в Мельбурне. Его мать рассказала, что в отеле были тучи блох и личинок. Его фактически держали в плену», — рассказал источник издания.

При этом часть суммы, которую хочет отсудить у правительства Австралии Джокович, составляют потенциальные призовые за победу на турнире в Мельбурне. Лидер рейтинга ATP о планах подать иск пока не высказывался.

Джокович девять раз становился победителем Открытого чемпионата Австралии. Он вынужден был покинуть страну после повторного аннулирования визы. При этом в начале января Джоковичу предоставили медотвод для участия в Открытом чемпионате Австралии.

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суд австралия правительство теннис джокович
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