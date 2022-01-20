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Ученые объяснили потерю обоняния после COVID-19
Общество
Ученые объяснили потерю обоняния после COVID-19
pixabay.com/PD  / 

Лондон, 20 января. Английские ученые опубликовали результаты своего исследования о влиянии коронавируса на способность человека реагировать на запахи.

Выяснилось, что в обонятельных нейронах на слизистой оболочке носоглотки вирус COVID-19 не размножается, но зато атакует так называемые поддерживающие клетки организма, которые служат физической опорой нейронов и участвуют в удалении погибших нервных клеток. При этом они очищают организм от уже использованных «пахучих» молекул, которые больше не нужны. Получается, что «поддерживающие» клетки избавляются от давно знакомых молекул, «обнуляя» привычные запахи, сообщает Life.

Примечательно, что к такому выводу пришли ученые, занимающиеся генетическим анализом. Они изучили ДНК 70 тысяч добровольцев с диагнозом COVID-19. Оказалось, что среди них было 47 тысяч пациентов с жалобами на потерю обоняния, что составило 68% добровольцев. Ученые обратили внимание на то, что у людей, страдающих утратой обоняния (аносмией), имеются мутации в том маленьком участке ДНК, где расположены два ключевых гена UGT2A1 и UGT2A2, которые помогают «поддерживающим» клеткам участвовать в нейтрализации ароматных молекул.

Здоровому человеку эти мутации никак не мешают чувствовать запахи, а вот при атаке вирусов COVID-19 они уничтожают не только уже знакомые организму ароматы, но и все прочие. Рецептор не успевает ничего уловить, так как «поддерживающие» клетки успевают зачистить все запахи. Каждая из выявленных мутаций увеличивает риск аносмии на 11%.

Любопытно, что постковидная аносмия чаще встречается у людей европейского происхождения, чем у уроженцев Азии или Африки, ей более подвержены и люди с врожденной повышенной чувствительностью к запахам и вкусам. Это позволило ученым предположить, что на возникновение аносмии может влиять какая-то генетическая предрасположенность.

Ранее ФАН сообщал о советах инфекциониста Светланы Малиновской утратившим обоняние в результате инфицирования COVID-19. По мнению Малиновской, вернуть способность чувствовать запахи способны эфирные масла, а также правильное питание и внимание к своему психологическому здоровью.

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запах потеря коронавирус
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