Несырьевой неэнергетический экспорт России стал рекордным в 2021 году

Москва, 20 января. Российский экспорт несырьевых неэнергетических (ННЭ) товаров в 2021 году достиг исторического максимума. Такие данные аналитиков «Российского экспортного центра» (РЭЦ) приводит «Интерфакс».

Как отметили эксперты, в прошедшем году рост показателя составил 36%. В результате он превысил 191 млрд долларов.

«По итогам января-ноября 2021 года несырьевой неэнергетический экспорт России составил 170,5 млрд долларов, а по результатам целого года мы оцениваем рост ННЭ в 36% — до более чем 191 млрд долларов, что стало новым историческим максимумом», — подчеркнула глава РЭЦ Вероника Никишина.

Согласно раннему прогнозу центра, ННЭ за прошлый год предполагался на уровне 185 млрд долларов. В компании уточнили, что наиболее масштабное увеличение экспорта зафиксировано в сфере черных и цветных металлов, удобрений, продукции деревообработки, химических веществ, пластмасс, энергооборудования.

В частности, таких показателей удалось достичь благодаря росту двустороннего товарооборота между РФ и КНР. За первые 11 месяцев 2021 года объем взаимной торговли превысил 130 млрд долларов.