Отправляя Киеву ПТРК, Лондон подталкивает ВСУ к началу наступления в Донбассе

Отправляя противотанковые ракетные комплексы Киеву, Лондон подталкивает ВСУ к началу наступательных операций в Донбассе. Старый русский фразеологизм «англичанка гадит» обретает новый и вполне конкретный смысл.

«До последнего украинца»

Вопреки декларируемому на словах желанию снизить напряженность вокруг Украины, на деле коллективный Запад демонстрирует прямо обратное намерение — поднять градус истерии в украинском вопросе как можно выше. Это проявляется не только в постоянных вбросах провокационной информации («российские дипломаты спешно покидают Украину», «РФ готова в ближайшее время вторгнуться в Незалежную» и так далее), но и в продолжающихся поставках Киеву вооружения и военной техники.

Де-факто получается довольно парадоксальная для стороннего наблюдателя картина, когда Запад, фигурально выражаясь, тушит пожар бензином. Особенно в этом преуспели англичане.

Почему именно они? Потому что Соединенные Штаты в последнее время все больше концентрируются на сдерживании Китая, а роль фронтмена сдерживания России в Европе передают «на аутсорсинг» Великобритании. Лондон, избавившийся в ходе Brexit от балласта евробюрократии, очень даже не прочь вновь заявить о себе как об активном субъекте геополитики. Для руководства Великобритании сейчас, чем глубже Россия увязнет в украинском кризисе, тем лучше. Старая Европа в лице Германии и Франции выступает за прагматизм в отношениях с РФ, но Туманный Альбион нацелен на демонизацию России и борьбу с Москвой «до последнего украинца». Это объясняет, почему Лондон с такой легкостью согласился поставлять Киеву не только тральщики и ракетные катера, но и переносные противотанковые ракетные комплексы NLAW.

Давайте о последних сегодня и поговорим.

Очень дорогостоящий комплекс

NLAW (Next Generation Light Anti-tank Weapon) был разработан в 2002 году по заданию, а также при непосредственном финансировании минобороны Великобритании. Создание комплекса стало результатом совместной деятельности шведской группы Saab AB и британского отделения группы Thales. Официально комплекс считается англо-шведским. Однако поскольку практически все комплектующие NLAW выпускаются на территории Великобритании (там же, кстати, осуществляется и их окончательная сборка), комплекс фактически является британским. Что позволяет Лондону распоряжаться NLAW по собственному усмотрению и без согласования со шведской стороной. Соответственно, ожидать в связи с фактом отправки англичанами NLAW на охваченную гражданской войной Украину какого-то «горестного заламывания рук» от любящей бравировать своим нейтралитетом Швеции явно не стоит.

wikipedia.org / U.S. Department of Defense Current Photos Spc. Andrew McNeil/Battle Group Poland/Общественное достояние

В России NLAW принято считать противотанковым ракетным комплексом. На самом же деле Next Generation Light Anti-tank Weapon — это нечто среднее между ручным противотанковым гранатометом и полноценным ПТРК.

NLAW весит 12,4 кг, то есть он тяжелее РПГ. Вместе с тем англо-шведский комплекс одноразовый, как и многие РПГ. Боевая часть реактивной гранаты NLAW мощнее, чем у гранат большинства РПГ. По информации производителя, она обеспечивает пробитие брони толщиной 500 мм. Тот же производитель декларирует, что NLAW способен уничтожать бронетехнику, автотранспорт, вертолеты, а также живую силу неприятеля, укрывающуюся в постройках. Граната NLAW не имеет головки самонаведения, как противотанковая управляемая ракета того же американского ПТРК FGM-148 Javelin. Зато она комплектуется блоком инерциальной системы наведения. Перед пуском наводчик с помощью прицела Trijicon в течении трех секунд отслеживает угловую скорость цели, которая запоминается инерциальным блоком гранаты, затем вырабатывающим в полете поправки. После пуска гранаты продолжать удерживать цель в прицеле не надо — NLAW использует принцип «выстрелил и забыл».

NLAW способен поражать цели как по линии полета (режим Direct Attack), так и сверху (режим Overfly Top Attack). Диапазон дальности эффективной стрельбы комплекса — от 20 до 600 метров. Важная деталь — комплекс можно использовать для стрельбы из помещений. NLAW имеет гарантированный срок хранения не менее 20 лет. А еще NLAW имеет очень высокую стоимость — 20 тысяч фунтов стерлингов в ценах 2008 года.

Ради резкой эскалации

Минобороны Великобритании не поскупилось и приобрело 20 тысяч единиц NLAW. А 17 января 2022 года министр обороны Великобритании Бен Уоллес объявил, что Лондон принял решение поставить Украине «легкие противотанковые оборонительные системы вооружения» «в свете все более угрожающего поведения России». Это стало прологом к появлению NLAW на Украине.

Как мы видим, необходимость отправки NLAW Киеву в Лондоне постарались оправдать некими происками РФ. При этом Москва постоянно опровергает приписываемое ей западными представителями стремление «вторгнуться» на Украину. Внятные доказательства того, что РФ вынашивает какие-то агрессивные планы в отношении этой страны, на Западе так до сих пор никто и не опубликовал. Опять же — никакие поставки ПТРК не способны подтянуть боевой потенциал ВСУ до уровня ВС РФ, и это в Лондоне отлично понимают. Стало быть, в основе британской идеи отправки «легких противотанковых оборонительных систем вооружения» Киеву на самом деле кроется не эфемерное желание «остановить орды русских танков», а нечто иное. Запомним этот момент и двинемся дальше.

К началу 2022-го первые партии закупленных Великобританией ПТРК NLAW пролежали на английских складах 12 лет, а то и больше. Есть основания полагать, что именно эти ПТРК британцы и решили «сбагрить» украинцам. За 17-18 января тяжелые военно-транспортные самолеты Boeing C-17A Globemaster III ВВС Великобритании совершили семь рейсов с британской авиабазы Брайт-Нортон в украинский аэропорт Борисполь. Максимальное количество NLAW, переброшенное по воздушному мосту на Украину, может составлять 1260 ПТРК. Вроде бы немало. Однако для того, чтобы «отпугнуть» российскую армию (которая, как мы помним, того и гляди «вторгнется» по самый Киев), явно недостаточно. Зато для получения тактического преимущества в Донбассе тысяча с гаком заморских ПТРК как раз подходит.

Федеральное агентство новостей /

Считается, что тактико-технические характеристики NLAW превращают его в «идеальный» ПТРК для ведения боевых действий в городской застройке. Можно предположить, что отправляя комплексы NLAW Киеву, Лондон самым недвусмысленным образом подталкивает ВСУ к началу наступательных операций в районе крупных агломераций, которым как раз и является Донбасс.

Еще раз напомню — Лондон готов воевать с Москвой «до последнего украинца». Ради того чтобы вызвать резкую эскалацию конфликта в Донбассе, что, кстати, ударит не только по России, но и по ФРГ с Францией, руководству Великобритании даже дорогостоящих ПТРК не жалко, а уж вылежавших на складах больше половины срока гарантии — тем более! Старый русский фразеологизм «англичанка гадит» обретает новый и вполне конкретный смысл. Это обстоятельство в текущих политических реалиях Москве придется обязательно учитывать, как, кстати, и Берлину с Парижем.

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