Худрук «Современника» Виктор Рыжаков госпитализирован в Москве с коронавирусом

Москва, 20 января. Художественный руководитель «Современника» Виктор Рыжаков повторно заболел коронавирусом. Он госпитализирован в Москве.

Режиссер пожаловался на плохое самочувствие в понедельник. У лауреата «Золотой маски» были слабость и боль в горле, также температура поднялась до 38,5 градусов. Рыжаков сдал тест на коронавирус, результат оказался положительным.

Режиссер находится в одной из столичных клиник. Ему предстоит сдать еще несколько анализов. Врачи заявили, что состояние Рыжакова средней тяжести, пишет Telegram-канал Mash. Еще недавно сообщалось, что у артиста уже был коронавирус. Он переболел им в декабре, пишет «Вечерняя Москва».

В прошлом году у 61-летнего Рыжакова состоялся кинодебют. Он снял фильм «День мертвых» с Александром Палем и Агриппиной Стекловой в главных ролях. Кроме работы в кино, режиссер активно ставит в театре.