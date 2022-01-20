Запуск «Северного потока — 2» обернется развалом НАТО и уходом США из Европы

Американские власти боятся запуска «Северного потока — 2», поскольку он может выбить США из Европы и положить конец НАТО. К такому выводу пришла украинский политобозреватель, публицист и журналист Елена Маркосян.

В Европе начинает стремительно заканчиваться газ. По данным Gas Infrastructure Europe, которые приводит «Газпром», на 15 января объем активного газа в европейских подземных хранилищах на 25% (на 15,6 миллиарда кубометров) меньше прошлогоднего уровня. Отобрано уже 62,6% от объема газа, закачанного в летний период.

Уточняется, что объем активного газа в европейских хранилищах на 15 января составлял 46,9 миллиарда кубометров. Это на 1,091 миллиарда кубометров ниже исторических минимальных значений на эту дату. Елена Маркосян считает, что именно нехватка газа в хранилищах Европы поспособствует тому, чтобы Брюссель как можно быстрее запустил «Северный поток — 2».

Кроме того, как рассказала журналист, запуск «Северного потока — 2» снизит уровень зависимости Европейского союза от Соединенных Штатов. Когда Вашингтон потеряет контроль над ЕС, может развалиться Североатлантический альянс, а США навсегда уйдут из Европы.

«Не понимает Запад Россию! Ведь все понимают: газ в хранилищах заканчивается, нужно запускать «Северный поток — 2», а это снижает уровень и качество влияния США и Великобритании на политику Европы (и прежде всего на экономическую политику) на порядок. Конечно, ребяткам этого не хочется. За этим начнется обвал НАТО», — написала Елена Маркосян на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

Россия имеет все шансы попросту вышвырнуть США и государства Восточной Европы в один ход, если те откажутся принимать предложения по гарантиям безопасности. С таким заявлением выступил политолог Ростислав Ищенко.