Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 января 11:24
11:20
Общество
«Мы в этом разберемся»: Пригожин подаст в суд на издание Znak за недостоверную публикацию
11:20
Политика
Зрители Fox News высмеяли «прогноз» Байдена по ситуации вокруг Украины
11:19
Происшествия
Движение трамваев остановилось из-за ДТП в Адмиралтейском районе Петербурга
11:19
Политика
МИД России подтвердил переговоры Лаврова и Блинкена в Женеве 21 января
11:18
Происшествия
Учеников и сотрудников трех школ Всеволожска эвакуировали после сообщения о минировании
11:18
Общество
ВОЗ рекомендовала смягчить или отменить ограничения на международные поездки
11:16
Армия
Аналитик Хазин: подлодки ВМФ РФ для США опаснее базы на Кубе
11:16
Общество
В Иркутской области спасли получившего переохлаждение подростка без сознания
11:14
Происшествия
Пьяный житель Верхней Пышмы получил ножевое ранение в отделении полиции
11:12
Экономика
Спрос на коттеджи в 2021 году вырос на первичном рынке Подмосковья
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Журналисты выяснили подробности гибели актера Гаспара Ульеля

  /   Обновлено: 20 января 2022 10:17
Общество
Журналисты выяснили подробности гибели актера Гаспара Ульеля
Global Look Press  /  Hubert Boesl

Париж, 20 января. Французский актер Гаспар Ульель катался на горнолыжном курорте без шлема. После столкновения с другим лыжником его отвезли в больницу, где сделали две операции. Однако спасти звезду не удалось.

Директор горнолыжного курорта Ла Розьер отметил, что место столкновения лыжников «не было опасным». Более того, погода благоволила катанию, и снег был достаточно хорош.

Прокурор Альбервиля подтвердил, что актер катался без защитной экипировки. Он получил серьезную травму головы. Ульелю сделали две операции, пишут журналисты из BFMTV. Что касается второго лыжника, то он не получил серьезных травм. После столкновения лыжник подошел к лежащему без сознания актеру и ждал, пока приедут медики.

Актер Гаспар Ульель, известный по фильмам «Долгая помолвка» и «Ганнибал: Восхождение», умер на 38-м году жизни. Артист, получивший травму на горнолыжном курорте, был госпитализирован. Несмотря на усилия медиков спасти звезду, актер скончался.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Журналисты выяснили подробности гибели актера Гаспара Ульеля
смерть госпитализация ульель
Комментировать