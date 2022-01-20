Журналисты выяснили подробности гибели актера Гаспара Ульеля

Париж, 20 января. Французский актер Гаспар Ульель катался на горнолыжном курорте без шлема. После столкновения с другим лыжником его отвезли в больницу, где сделали две операции. Однако спасти звезду не удалось.

Директор горнолыжного курорта Ла Розьер отметил, что место столкновения лыжников «не было опасным». Более того, погода благоволила катанию, и снег был достаточно хорош.

Прокурор Альбервиля подтвердил, что актер катался без защитной экипировки. Он получил серьезную травму головы. Ульелю сделали две операции, пишут журналисты из BFMTV. Что касается второго лыжника, то он не получил серьезных травм. После столкновения лыжник подошел к лежащему без сознания актеру и ждал, пока приедут медики.

Актер Гаспар Ульель, известный по фильмам «Долгая помолвка» и «Ганнибал: Восхождение», умер на 38-м году жизни. Артист, получивший травму на горнолыжном курорте, был госпитализирован. Несмотря на усилия медиков спасти звезду, актер скончался.