Торги на фондовом рынке начались с восстановления российских акций

Москва, 20 января. Ценные бумаги российских компаний начинают отыгрывать падение, которое рынок перенес ранее на текущей неделе. Это подтверждается данными торговых площадок.

Резкое снижение стоимости ценных бумаг сделало их более привлекательными для инвесторов. Приток покупателей остановил нисходящий тренд, из-за чего акции начали расти на старте сессии в четверг.

Индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) утром вырос на 1,23% и достиг показателя в 3479,10 пункта. Одним из лидеров оказался Сбербанк — котировки обыкновенных акций стали выше на 1,75%. В это же время привилегированные акции выросли на 1,62%.

Аналогичное рыночное движение наблюдалось неделей ранее. Тогда отечественный фондовый рынок оказался под давлением геополитических факторов.