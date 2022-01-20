Эксперт по британской политике Коул предрек отставку Джонсона из-за скандала с вечеринками

Брюссель, 20 января. Премьер-министру Британии Борису Джонсону может грозить отставка из-за ситуации с вечеринками на Даунинг-стрит. Об этом заявил эксперт по британской политике Фрэнсис Джон Коул.

Бывший высокопоставленный госслужащий ЕС отметил, что нынешняя ситуация является очень плохой для политика. Одним из факторов является расследование в Консервативной партии.

«Борис, вероятно, не переживет дознания. Его обвиняют во лжи», — сказал эксперт, комментируя партийное расследование.

Коул отметил, что процессом руководит депутат парламента и высокопоставленный государственный служащий Сью Грей. Она представит выводы в ближайшее время.

«Ожидается, что результатом (расследования – Прим. ФАН) станет вотум недоверия лидеру партии Борису Джонсону, который затем должен уйти с поста лидера партии и автоматически с поста премьер-министра, так что ближайшее будущее для премьер-министра довольно мрачное», — сказал Коул РИА Новости.

Стоит отметить, что Джонсон столкнулся с критикой скандала вокруг вечеринок в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна.

Ранее Борис Джонсон заявил, что в Великобритании отменяется обязательный масочный режим и вакцинные паспорта. Также больше не действует рекомендация работать в дистанционном формате.