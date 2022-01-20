Дрова на Украине подорожали на рекордные 602%

Киев, 20 января. Цены на дрова на Украинской энергетической бирже во втором полугодии 2021 года выросли на 35%.

В целом в минувшем году было продано 3,14 млн кубометров древесины на сумму 7,91 млрд гривен. Это 92% всей продукции, выставленной на торги. На одном из аукционов стоимость дров поднялась сразу на 602%, что стало историческим максимумом, сообщает «Корреспондент».

Высокая стоимость газа вынудила жителей 16-этажной новостройки в Киеве отапливать дом дровами. Уже остановили работу три завода. О вероятности остановки производства стали говорить и владельцы хлебопекарен.

Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что адекватная стоимость газа на Украине — 3,5–4 гривны за кубометр, а не 73 гривны. Украина пользуется российским газом, но получает его через западные структуры, которым за это еще и платит дополнительные деньги. Запад продает энергоресурс с большой накруткой, а его стоимость этой зимой в Европе очень сильно увеличилась. В итоге страдают простые украинцы, на плечи которых ложится бремя расходов.

Высокая стоимость газа приведет к тому, что в 2022 году на Украине начнут массово останавливаться предприятия.