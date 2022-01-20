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Привлекать деньги посоветовали аффирмациями и порядком в доме

Общество
Привлекать деньги посоветовали аффирмациями и порядком в доме
pixabay.com

Москва, 20 января. Поправить материальное положение, привлечь в свою жизнь финансы и удачу можно при помощи психологии или следуя приметам. Эксперты составили список из шести способов привлечь в дом деньги.

Настроиться на денежные потоки можно благодаря аффирмации. Позитивный настрой очистит сознание от негативных эмоций. Аффирмации нужно употреблять в настоящем времени в утвердительной форме, от фразы «я хочу» нужно отказаться.

«Они подразумевают исполнение высших желаний, а не обычного "мне хочется". Здесь нужно мыслить глобально, а не просто просить новый телефон или часы», — пишет «Балаково24».

Циркуляцию финансовых потоков нарушает беспорядок в доме. Сломанная мебель, мусор, старые вещи — все это может стать причиной денежных проблем. В доме должен быть идеальный порядок, тогда в нем поселятся богатство и удача.

Привлекать деньги посоветовали аффирмациями и порядком в доме
pixabay.com /

Помогут в привлечении достатка и камни-талисманы. Они обладают огромной силой и их нужно правильно выбирать. Авантюрин поможет креативным людям принимать верные решения и сохранять разум ясным. Топаз подарит денежный успех, но это очень непредсказуемый минерал.

Для привлечения успеха необходимо очистить свое окружение от токсичных людей. Рядом не должно быть недоброжелателей и неприятных личностей.

Из растений стоит отдать предпочтение папоротнику и толстянке, которую называют денежным деревом. Эти цветы принесут в дом деньги и не позволят им уйти без причины.

Привлекать деньги посоветовали аффирмациями и порядком в доме
39.мвд.рф / пресс-служба МВД по Калининградской области

Талисманы тоже способны притянуть финансовую удачу. Кошелек должен быть красного цвета, это символизирует богатство. В нем обязательно должны быть деньги — монета или купюра, которая воспринимается в качестве талисмана. В доме можно «поселить» трехпалую жабу, дракона, феникса или Хотэя. На востоке считается, что слова могут притянуть или отпугнуть удачу, поэтому не стоит говорить о денежных проблемах и жаловаться, что денег мало.

Сильнейшая сибирская ведьма, участница 13-й «Битвы экстрасенсов» Елена Голунова рассказала поклонникам, как привлечь в дом богатство. Экстрасенс заявила, что поправить материальное положение поможет один простой ритуал.

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