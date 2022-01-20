Победитель «Битвы экстрасенсов» Мехди Эбрагими Вафа рассказал о судьбе России в 2022 году

Москва, 20 января. Победитель третьего сезона популярной передачи «Битва экстрасенсов» из Ирана Мехди Эбрагими Вафа сделал многообещающее предсказание о судьбе России в 2022 году.

По словам эзотерика, мир столкнется с масштабными геополитическими изменениями. Сейчас многие люди с ужасом смотрят в будущее и ждут начала третьей мировой войны, однако такой вариант можно исключить.

Что касается России, то страна двигается в верном направлении, выполняя роль миротворца. В частности, Москва оказывает значительную поддержку пострадавшим в Донбассе и Сирии, напомнил эксперт.

pixabay.com /

Плюс ко всему российская национальная валюта сумеет укрепить позиции в мировом экономическом пространстве. Положительные для рубля процессы уже начали происходить, несмотря на удорожание евро и доллара. В качестве подтверждения своих слов об успешном будущем России ясновидящий из Ирана вспомнил пророчество болгарской провидицы Ванги.

«Однажды Ванга заявила, что Россия окажется на первом месте и станет самым сильным государством», — напомнил эзотерик.

Иранский ясновидящий Мохсен Норузи ранее заявил, что человечество столкнется с кризисом в 2022 году. Проблемы будут обусловлены приходом к власти «черного человека».