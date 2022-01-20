Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 января 11:23
11:22
Общество
Известный казахстанский актер Аралбай скончался на 72-м году жизни
11:22
Общество
Врач Крюков сообщил, как лечиться в первые дни после заражения «Омикроном»
11:20
Общество
«Мы в этом разберемся»: Пригожин подаст в суд на издание Znak за недостоверную публикацию
11:20
Политика
Зрители Fox News высмеяли «прогноз» Байдена по ситуации вокруг Украины
11:19
Происшествия
Движение трамваев остановилось из-за ДТП в Адмиралтейском районе Петербурга
11:19
Политика
МИД России подтвердил переговоры Лаврова и Блинкена в Женеве 21 января
11:18
Происшествия
Учеников и сотрудников трех школ Всеволожска эвакуировали после сообщения о минировании
11:18
Общество
ВОЗ рекомендовала смягчить или отменить ограничения на международные поездки
11:16
Армия
Аналитик Хазин: подлодки ВМФ РФ для США опаснее базы на Кубе
11:16
Общество
В Иркутской области спасли получившего переохлаждение подростка без сознания
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Победитель «Битвы экстрасенсов» Мехди Эбрагими Вафа рассказал о судьбе России в 2022 году

  /   Обновлено: 20 января 2022 09:59
Общество
Победитель «Битвы экстрасенсов» Мехди Эбрагими Вафа рассказал о судьбе России в 2022 году
instagram.com  /  @mehdiebrahimivafa

Москва, 20 января. Победитель третьего сезона популярной передачи «Битва экстрасенсов» из Ирана Мехди Эбрагими Вафа сделал многообещающее предсказание о судьбе России в 2022 году.

По словам эзотерика, мир столкнется с масштабными геополитическими изменениями. Сейчас многие люди с ужасом смотрят в будущее и ждут начала третьей мировой войны, однако такой вариант можно исключить.

Что касается России, то страна двигается в верном направлении, выполняя роль миротворца. В частности, Москва оказывает значительную поддержку пострадавшим в Донбассе и Сирии, напомнил эксперт.

Победитель «Битвы экстрасенсов» Мехди Эбрагими Вафа рассказал о судьбе России в 2022 году
pixabay.com /

Плюс ко всему российская национальная валюта сумеет укрепить позиции в мировом экономическом пространстве. Положительные для рубля процессы уже начали происходить, несмотря на удорожание евро и доллара. В качестве подтверждения своих слов об успешном будущем России ясновидящий из Ирана вспомнил пророчество болгарской провидицы Ванги.

«Однажды Ванга заявила, что Россия окажется на первом месте и станет самым сильным государством», — напомнил эзотерик.

Иранский ясновидящий Мохсен Норузи ранее заявил, что человечество столкнется с кризисом в 2022 году. Проблемы будут обусловлены приходом к власти «черного человека».

Вернуться назад
Все новости / Общество / Победитель «Битвы экстрасенсов» Мехди Эбрагими Вафа рассказал о судьбе России в 2022 году
предсказание битва экстрасенсов пророчество ясновидящий
Комментировать