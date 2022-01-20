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Анна Бузова сухо поздравила старшую сестру с днем рождения

Шоу-бизнес
Анна Бузова сухо поздравила старшую сестру с днем рождения
instagram.com  /  @annabuzova

Москва, 20 января. Младшая сестра Ольги Бузовой Анна опубликовала поздравление для телеведущей в своем Instagram-аккаунте. Она поделилась с подписчиками совместной детской фотографией.

На архивном снимке запечатлен советский интерьер. Маленькие Оля и Аня в праздничных платьях улыбаются в камеру. В подписи к снимку младшая сестра была немногословна. Она написала всего пару фраз, сухо поздравив светскую львицу.

«Сегодня прекрасный день — день рождения Ольги Бузовой. Будь самой счастливой», — написала она.

Анна Бузова сухо поздравила старшую сестру с днем рождения
Prt Scr instagram.com / @annabuzova

Накануне Бузова-старшая улетела на частном самолете со своими друзьями в Сочи, пишет Teleprogramma.pro. Звезда отметит свой 36-й день рождения на горнолыжном курорте. В эту поездку артистка не взяла младшую сестру, с которой у нее в последнее время отношения сильно разладились.

Ранее в Сеть попали фотографии «похмельного набора», который Бузова выдала своим гостям. В него входит минеральная вода «Боржоми», шипучие таблетки от головы и маленькая бутылка шампанского. Судя по всему, на дне рождения артистки алкогольные напитки будут литься рекой.

Над увлечением Бузовой спиртными неоднократно шутили. Журналист Дмитрий Губерниев интересовался у певицы, перестала ли она пить коньяк по утрам. А ресторатор Константин Ивлев предполагал, что Бузова нередко приходит домой подшофе.

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Все новости / Шоу-бизнес / Анна Бузова сухо поздравила старшую сестру с днем рождения
бузова день рождения сестра
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