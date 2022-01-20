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WiFi для всех пациентов больниц на безвозмездной основе предложили ввести в России

Общество
WiFi для всех пациентов больниц на безвозмездной основе предложили ввести в России
ФБА «Экономика сегодня»  /  Степан Яцко

Москва, 20 января. Бесплатный доступ в интернет предложили ввести в России для пациентов, находящихся на стационарном лечении. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Олег Матвейчев.

Постоянный доступ к WiFi и возможность пользоваться порталом «Госуслуг», интернет-банкингом и мессенджерами в целях коммуникации стали обыденной необходимостью в современном обществе. Однако те, кто поступает в больницы, не всегда имеют доступ в интернет на период лечения, говорится в тексте обращения, направленном на имя главы Минздрава России Михаила Мурашко. Зачастую пациентам приходится тратить деньги на телефонные звонки для общения с родственниками, которые находятся в другом городе.

«В связи с этим прошу вас, с учетом возможностей федерального бюджета, оценить целесообразность предоставления пациентам, которые находятся на стационарном лечении в медицинских учреждениях Российской Федерации, доступа в сеть интернет с использованием технологии WiFi на безвозмездной основе», — говорится в тексте обращения, копия которого есть в распоряжении RT.

Руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев ранее предложил обеспечить бесплатный интернет российским студентам-очникам. Это позволит ребятам получить доступ к научным статьям и литературе.

Доступ к Сети на безвозмездной основе получат пожилые люди старше 60 лет, проживающие в Московской области, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

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госдума интернет wi-fi
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