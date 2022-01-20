Одесский политик Албу: Украина находится на грани экономической катастрофы

Остановка работы стекольных заводов — это только начало: страна находится на грани экономической катастрофы. Об этом ФАН рассказал украинский политик, депутат одесского областного совета VI созыва Алексей Албу.

Экстремальные цены

Три стекольных завода на Украине остановились из-за экстремальных цен на природный газ. Об этом сообщает газета «Известия», ссылаясь на профильную ассоциацию «Стекло Украины».

«Из-за роста стоимости энергоресурсов три предприятия стекольной отрасли уже полностью остановились, а остальные перешли в стадию технологического простоя, чтобы не допустить полной остановки печей», — говорится в сообщении организации.

Федеральное агентство новостей /

На энергоноситель приходится около половины себестоимости стекольной продукции, поэтому этот экономический сектор очень чутко реагирует на ситуацию в рамках энергетического рынка. По этой причине без работы могут остаться более 12 тысяч сотрудников, а также работники смежных предприятий. Стеклозаводы быстро превращаются в убыточный бизнес, при этом многие из них уже сейчас находятся близко к банкротству.

На грани катастрофы

Как отметил Алексей Албу, остановка работы стекольных заводов — это только начало: страна находится на грани экономической катастрофы.

«К сожалению, данную тему украинские пропагандисты будут использовать для формирования негативного общественного мнения в отношении России. Мол, Кремль сознательно завышает цены на голубое топливо для украинских предприятий», — пояснил Алексей Албу.

Однако, по его мнению, такая позиция является лицемерной. Политики, пришедшие на волне госпереворота в 2014 году, придерживаются либеральных взглядов и вот уже восемь лет проводят соответствующую экономическую политику.

Федеральное агентство новостей /

«Если вы являетесь адептами рыночной экономики и считаете, что государство не должно вмешиваться в работу предприятий, то в таком случае почему вы удивляетесь, что цены на голубое топливо выросли? Есть рынок, он все «порешал». А предприятия не выдержали конкурентной борьбы. Все, точка», — добавил Алексей Албу.

Экономическое планирование

Глядя на закрытие украинских стекольных заводов, есть повод в очередной раз проанализировать экономическую политику, проводимую украинскими властями. По его словам, нужно подумать, почему рыночные реформы не привели ни к чему хорошему и почему ни один политик или чиновник не отстаивает идею перехода к стратегическому планированию в экономике, не предлагает пересмотреть итоги грабительской приватизации предприятий, не выступает за восстановление разорванных экономических связей с Россией и Белоруссией.

«Многие годы простому украинцу твердили о том, что дальше будет лучше, что скоро нас примут в Евросоюз, что будет подписано Соглашение об ассоциации с ЕС, — и вот тогда заживем. Но что-то пошло не так. В результате даже на заседании экономического комитета Верховной рады 3 ноября 2021 года депутаты приняли официальные рекомендации для Правительства Украины о необходимости пересмотра условий этих соглашений из-за их невыгодности и экономической убыточности. Получается, что восемь лет людям ездили по ушам, а теперь закрываются заводы? Как же так? А очень просто: проводимая политика изначально была антинародной. Это должен уяснить каждый житель Украины. И сделать соответствующие выводы», — рассказал Алексей Албу.

Федеральное агентство новостей /

Он считает, что люди должны осознать: настоящие враги, разоряющие Украину, грабящие украинские города и села, выводящие сотни миллионов долларов за рубеж, сидят не в Москве, а в Киеве — на улицах Банковая и Грушевского.

«И как только осознание этого факта произойдет, только тогда появится возможность начать строить страну заново, вместе с работающими стекольными заводами и другими предприятиями», — заключил Алексей Албу.

Аналогичная ситуация на Украине складывается и в хлебопекарной отрасли. Пекарни могут остановить производство из-за непозволительно высоких цен на природный газ, ранее отмечал глава ассоциации «Укрхлебпром» Александр Васильченко.