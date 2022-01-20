Это реальная угроза: депутат Вассерман призвал срочно уничтожить летящий к Земле астероид

Землянам нужно серьезно отнестись к летящему к нашей планете астероиду и взорвать его ракетами с ядерными боеголовками на безопасные фрагменты. Об этом в беседе с ФАН заявил депутат Госдумы, публицист, политический консультант Анатолий Вассерман.

Специалисты NASA сообщили, что вероятность столкновения с Землей астероида 2022 AE1 летом 2023 года составляет 1 к 1700.

«По астрономическим меркам — риск довольно высокий. Его нужно принимать всерьез. Он вполне сопоставим с риском автомобильной аварии. Скажем, из нескольких сотен тысяч автомобилей, ежедневно находящихся на улицах Москвы, несколько десятков попадают в аварии», — заявил публицист.

По словам Анатолия Вассермана, нельзя полагаться на то, что небесное тело сгорит на подлете к земной поверхности.

«При определенном направлении подлета астероид может пробить атмосферу насквозь и причинить весьма значительные разрушения. Если он будет лететь по касательной по отношению к атмосфере, то ничего страшного не случится — он сгорит на лету. Если же он будет лететь почти перпендикулярно к атмосфере, то ее толщины не хватит, чтобы он разрушился», — пояснил собеседник ФАН.

Агентство городских новостей Москва / Сергей Киселев

Вассерман назвал единственный, на его взгляд, способ избавиться от нависшей над землянами угрозы.

«Не нужно закрывать на астероид глаза как в свежем американском фильме «Не смотрите наверх», а уже сейчас готовиться принять серьезные меры. Астрономы могут подсчитать, сколько именно ракет с ядерными боеголовками нужно, чтобы разрушить астероид на достаточно мелкие и безопасные фрагменты. К сожалению, в данный момент для решения этой проблемы у нас ничего лучше нет», — заключил политический консультант.

Ранее директор Международного информационного центра уфологических исследований Валерий Уваров в беседе с ФАН рассказал об опасном метеоритно-астероидном потоке. По его словам, наша планета проходит через этот район один раз в 33 миллиона лет.