Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 января 11:23
11:20
Общество
«Мы в этом разберемся»: Пригожин подаст в суд на издание Znak за недостоверную публикацию
11:20
Политика
Зрители Fox News высмеяли «прогноз» Байдена по ситуации вокруг Украины
11:19
Происшествия
Движение трамваев остановилось из-за ДТП в Адмиралтейском районе Петербурга
11:19
Политика
МИД России подтвердил переговоры Лаврова и Блинкена в Женеве 21 января
11:18
Происшествия
Учеников и сотрудников трех школ Всеволожска эвакуировали после сообщения о минировании
11:18
Общество
ВОЗ рекомендовала смягчить или отменить ограничения на международные поездки
11:16
Армия
Аналитик Хазин: подлодки ВМФ РФ для США опаснее базы на Кубе
11:16
Общество
В Иркутской области спасли получившего переохлаждение подростка без сознания
11:14
Происшествия
Пьяный житель Верхней Пышмы получил ножевое ранение в отделении полиции
11:12
Экономика
Спрос на коттеджи в 2021 году вырос на первичном рынке Подмосковья
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Грамотный маневр России помножил на ноль всю противоракетную оборону США
Общество
Грамотный маневр России помножил на ноль всю противоракетную оборону США
function.mil.ru  /  Министерство обороны Российской Федерации /Creative Commons Attribution 4.0

Пошла прахом вся противоракетная оборона США, а сотни миллиардов долларов американских налогоплательщиков были потрачены впустую. К такому выводу пришел российский телеведущий, философ и публицист Дмитрий Куликов.

Сегодня происходит тотально отставание Соединенных Штатов от России в военном плане, считает эксперт. Кроме того, грамотный маневр России по созданию ракет «Циркон» и «Кинжал» помножили на ноль всю противоракетную оборону США.

«Сегодня США откатываются назад все больше и больше. В военном смысле превосходство перешло к России по ряду ключевых направлений, а значит, и тотально. Начиная от межконтинентальных возможностей гиперзвукового оружия, заканчивая тактическим гиперзвуковым оружием — «Цирконом» и «Кинжалом». А это означает смерть, например, для американских авианосных группировок. Поэтому теперь использовать эти группировки против какого-нибудь Чунга-Чанга еще можно, а против России уже нельзя. Американские авианосные группировки — краеугольный камень всей военной доктрины США, а сейчас его Россия просто выбила. Пошла прахом вся противоракетная оборона США. Она накрылась медным тазом. Сотни миллиардов долларов были потрачены впустую», — сказал он в эфире YouTube-канала «СМЕРШ. Крымский Фронт».

Куликов считает, что у американцев сегодня остался только один козырь в рукаве — доллар. Однако в последнее время, убежден эксперт, и он переживает не лучшие времена.

«У американцев сейчас остается только одно — доллар, который очень проблематизирован. Меня и моих товарищей попрекают тем, что мы говорим, что будут проблемы. Так они уже сегодня есть», — резюмировал Дмитрий Куликов.

Россия имеет все шансы попросту вышвырнуть США и государства Восточной Европы в один ход, если те откажутся принимать предложения по гарантиям безопасности. С таким заявлением выступил политолог Ростислав Ищенко.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Грамотный маневр России помножил на ноль всю противоракетную оборону США
россия сша гиперзвук
Комментировать