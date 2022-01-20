Грамотный маневр России помножил на ноль всю противоракетную оборону США

Пошла прахом вся противоракетная оборона США, а сотни миллиардов долларов американских налогоплательщиков были потрачены впустую. К такому выводу пришел российский телеведущий, философ и публицист Дмитрий Куликов.

Сегодня происходит тотально отставание Соединенных Штатов от России в военном плане, считает эксперт. Кроме того, грамотный маневр России по созданию ракет «Циркон» и «Кинжал» помножили на ноль всю противоракетную оборону США.

«Сегодня США откатываются назад все больше и больше. В военном смысле превосходство перешло к России по ряду ключевых направлений, а значит, и тотально. Начиная от межконтинентальных возможностей гиперзвукового оружия, заканчивая тактическим гиперзвуковым оружием — «Цирконом» и «Кинжалом». А это означает смерть, например, для американских авианосных группировок. Поэтому теперь использовать эти группировки против какого-нибудь Чунга-Чанга еще можно, а против России уже нельзя. Американские авианосные группировки — краеугольный камень всей военной доктрины США, а сейчас его Россия просто выбила. Пошла прахом вся противоракетная оборона США. Она накрылась медным тазом. Сотни миллиардов долларов были потрачены впустую», — сказал он в эфире YouTube-канала «СМЕРШ. Крымский Фронт».

Куликов считает, что у американцев сегодня остался только один козырь в рукаве — доллар. Однако в последнее время, убежден эксперт, и он переживает не лучшие времена.

«У американцев сейчас остается только одно — доллар, который очень проблематизирован. Меня и моих товарищей попрекают тем, что мы говорим, что будут проблемы. Так они уже сегодня есть», — резюмировал Дмитрий Куликов.

Россия имеет все шансы попросту вышвырнуть США и государства Восточной Европы в один ход, если те откажутся принимать предложения по гарантиям безопасности. С таким заявлением выступил политолог Ростислав Ищенко.