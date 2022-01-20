«Этот день в истории». Что произошло 20 января, праздники, факты, люди

С 2009 года 20 января отмечается День Республики Крым. В этот праздник проводятся мероприятия, направленные на воспитание у жителей полуострова патриотизма и гордости за их малую Родину. После референдума 2014 года Крым вошел в состав Российской Федерации.

В 1892 году состоялся первый в истории баскетбольный матч. Он прошел в городе Спрингфилд в американском штате Массачусетс. Игру придумал преподаватель физкультуры Джеймс Нейсмит, чтобы дать больше нагрузки заскучавшим зимой ученикам спортивной школы.

В 1980 году президент США Джимми Картер объявил о бойкоте Олимпийских игр в Москве. США отказались от участия в соревнованиях. Позже американцы пожалели о бойкоте московской Олимпиады. А в общем командном зачете победу одержала сборная Советского Союза.

Об этом и многом другом — в новом выпуске передачи «Этот день в истории».