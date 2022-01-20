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Глава МИД Франции Ле Дриан: переговоры Лаврова и Блинкена в Женеве будут полезными

Политика
Глава МИД Франции Ле Дриан: переговоры Лаврова и Блинкена в Женеве будут полезными
wikipedia.org

Париж, 20 января. Страны коллективного Запада открыты к диалогу с Россией и ожидают того же от Москвы, а встреча госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова должна подтвердить эту открытость. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Дипломат также выступил с призывами к Москве касательно контроля вооружений, прозрачности военных действий и урегулирования украинского кризиса в «нормандском формате» и в соответствии с Минскими соглашениями. По словам главы французского МИД, выполнение этих пунктов позволит стабилизировать отношения Москвы и коллективного Запада.

«Мы по-прежнему готовы к диалогу и потому хотим, чтобы Россия тоже была к нему готова. Переговоры, которые пройдут в пятницу в Женеве, между моим американским коллегой и господином Лавровым, будут полезными и важными с этой точки зрения», — подчеркнул Ле Дриан.

Встреча Сергея Лаврова и Энтони Блинкена состоится 21 января в Женеве. Американский дипломат ранее сообщил, что не будет предоставлять российской стороне письменный ответ Вашингтона на предложения по гарантиям безопасности.

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Сергей Лавров Жан-Ив Ле Дриан россия сша франция переговоры энтони блинкен женева гарантии безопасности
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