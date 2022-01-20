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В Петербурге около 40 тысяч горожан совершили традиционное омовение в крещенских купелях
Общество
В Петербурге около 40 тысяч горожан совершили традиционное омовение в крещенских купелях
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Крещенские купания — старая народная традиция, которая в последние годы обрела небывалую популярность среди россиян. С каждым разом желающих окунуться в крещенскую ночь в иордани все больше. В этом году около 40 тысяч петербуржцев и гостей города совершили традиционное крещенское омовение в специально оборудованных для этого местах. Об этом в разговоре с ФАН рассказал начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Петербургу Андрей Литовка.

По словам представителя ведомства, для крещенских омовений в Петербурге была оборудована 21 купель, где за безопасностью горожан следили спасатели и сотрудники полиции.

В Петербурге около 40 тысяч горожан совершили традиционное омовение в крещенских купелях
Невские Новости / Тильда Котлинская

«В Петербурге происшествий зафиксировано не было. Крещенские купания прошли организованно. Для этого была оборудована 21 купель. Также мы следили за несанкционированными купелями, которые граждане организовывали самостоятельно. Мы предвидели, что люди захотят воспользоваться и ими, поэтому обеспечили их безопасность — сотрудники полиции не допускали горожан к не оборудованным для купания местам. Там, где мы совместно с администрацией города и епархией оборудовали купели, безопасность людей обеспечивали сотрудники полиции и спасатели. Всего в них окунулись около 40 тысяч петербуржцев и гостей нашего города», — сообщил начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Петербургу.

Спасатели и сотрудники МЧС ежегодно напоминают — купание в не оборудованных для этого местах может привести к несчастным случаям. Так, в ночь с 19 на 20 января в Ленинградской области на реке Оредеж в проруби утонула мать двоих детей. Представители ВОСВОД рассказали ФАН, что трагедия произошла на глазах у детей, женщина совершала купание в необорудованном месте.

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петербург крещение купание в проруби
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