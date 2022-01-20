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В Мордовии за ночь потушили два пожара
Происшествия
В Мордовии за ночь потушили два пожара
Невские Новости  /  Анна Карпова

Саранск, 20 января. В МЧС России по Мордовии сообщили о локализации пожаров в двух жилых домах минувшей ночью.

По данным регионального МЧС, из-за короткого замыкания загорелся жилой дом в Ялге. Прибывший на место расчет пожарных оперативно справился с огнем, поэтому сильно пострадали только постельные принадлежности хозяев, сообщают «Известия Мордовии».

Уже под самое утро в селе Дубитель Зубово-Полянского района вспыхнул двухэтажный дом барачного типа. Пожар удалось локализовать, сейчас продолжается проливка конструкций. В обоих инцидентах никто не пострадал.

Ранее ФАН сообщал о том, как сотрудники МЧС России по Амурской области потушили пожар в магазине в селе Ерковцы на Советской улице. Семеро пожарных с помощью трех единиц спецтехники сумели быстро справиться с огнем, благодаря чему торговое оборудование магазина не пострадало.

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