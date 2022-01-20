Льготной ипотекой на Ямале уже воспользовались сто семей

Салехард, 20 января. Жители Нового Уренгоя, Губкинского, Салехарда, Лабытнанги, Тазовского и Аксарки стали участниками программы «Ямальской ипотечной компании», сообщает «Север-Пресс».

Льготная программа ипотечного кредитования предусматривает от 5,3% годовых для покупки жилья в новостройках. Займом с пониженными ставками могут воспользоваться молодые семьи, семьи с детьми, люди с ограниченными физическими возможностями, бюджетники, ветераны боевых действий и молодые ученые.

Участниками программы «Ямальской ипотечной компании» уже стали 100 семей. Она будет действовать и в 2022 году. Программа реализуется за счет трехстороннего соглашения между правительством ЯНАО, АО «Банк ДОМ.РФ» и АО «Ямальская ипотечная компания».

Эксперты по ипотечному кредитованию советуют накопить как минимум 15% от стоимости жилья. Также они рекомендуют использовать доходные финансовые инструменты, чтобы инфляция не «съела» все сбережения.