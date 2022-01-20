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Минобороны КНР: эсминец ВМС США Benfold вошел в территориальные воды Китая без разрешения

Армия
Минобороны КНР: эсминец ВМС США Benfold вошел в территориальные воды Китая без разрешения
wikipedia.org  /  Seaman Alyssa Weeks / Public Domain

Пекин, 20 января. Ракетный эсминец ВМС США Benfold без разрешения вторгся в территориальные воды КНР в Южно-Китайском море. Об этом заявил официальный представитель Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая Тянь Цзюньли.

По его словам, действия американской стороны стали грубым нарушением суверенитета и безопасности КНР. Он подчеркнул, что эсминец ВМС США без разрешения вошел в территориальные воды республики.

При этом Тянь Цзюньли рассказал, что силы НОАК вели постоянный контроль за перемещениями американского корабля. Также они предупредили его о необходимости покинуть Южно-Китайское море.

«20 января американский ракетный эсминец Benfold без получения соответствующего разрешения правительства Китая незаконно вошел в территориальные воды возле архипелага Сиша», — подчеркивается в заявлении.

В то же время в Европе обеспокоены сообщениями о разработке в Китае оружия «по контролю за мозгом», пишет «Царьград». Итальянские европарламентарии обратились с соответствующим запросом к Еврокомиссии.

Ранее аналитики британского журнала The Economist предположили, что между США и КНР в скором времени может разгореться вооруженное стоклновение.

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