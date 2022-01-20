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Волгоградский врач рассказал, как спас девушку после купания в купели

Общество
Волгоградский врач рассказал, как спас девушку после купания в купели
Невские Новости  /  Виктор Сухоруков

Волгоград, 20 января. Врач из Волгограда спас девушку после купания в купели. Медик дал советы верующим, как правильно окунаться в Крещение Господне.

Инцидент произошел в одну из крещенских ночей шесть лет назад. Врач после завершения дежурства решил посетить купель около храма святителя Николая. Как раз в этот момент рядом с источником потеряла сознание девушка. Медик проверил пульс, который не прощупывался, и отметил, что упало давление. Специалист моментально среагировал и оказал пострадавшей необходимую помощь. Придя в сознание, потерпевшая поблагодарила мужчину.

Доктор добавил, что на крещенские купания не нужно спешить погружаться в ледяную воду. По его словам, организм должен адаптироваться к низкой температуре, а после купания следует быстрее одеться, пока на холоде не замерзли пальцы.

Тем временем сотрудники МЧС спасли мужчину с собакой, провалившихся под лед на юге Москвы, сообщало РИАМО. Потерпевший рассказал, что гулял с питомцем по замерзшей реке, и пес провалился в полынью, а он бросился его вытаскивать.

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