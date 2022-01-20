Федор Бондарчук и Паулина Андреева пришли поддержать Козловского на премьере «Караморы»

Москва, 20 января. Режиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева посетили премьеру сериала «Карамора», снятого Данилой Козловским.

На премьеру пришли не только актеры, занятые в сериале, но и близкие Козловского. Среди гостей была звездная пара Бондарчук и Андреева. Супруги для выхода в свет выбрали черный цвет, и очень гармонично смотрелись. На авторе «9 роты» был классический костюм, а на Андреевой — удлиненный пиджак и брюки. Звездная пара позировала перед фотографами, держась за руки.

На показе была и Оксана Акиньшина, с которой, по слухам, встречается Козловский. Говорят, что ради нее актер бросил Ольгу Зуеву, которая родила ему дочь. Несмотря на то, что пара на премьере проводила время вместе, позировать перед камерами наотрез отказалась.

Чувства между Акиньшиной и Козловским вспыхнули, когда актер работал над фильмом «Чернобыль». В тот период звезды были несвободными, однако это не помешало им закрутить роман друг с другом.