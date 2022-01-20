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Доллар укрепил позиции к рублю на старте торгов Мосбиржи

  /   Обновлено: 20 января 2022 09:24
Экономика
Доллар укрепил позиции к рублю на старте торгов Мосбиржи
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 20 января. Биржевой курс доллара вырос в сравнении с показателями закрытия предыдущих торгов. Европейская валюта сохраняет стабильность в паре с рублем. Об этом свидетельствуют данные торговых площадок.

Курс доллара находился на уровне 76,22 рубля в начале торговой сессии. Это на 4,25 копейки больше, чем на закрытии вчерашних торгов. Американская валюта возвращается к значениям, достигнутым в начале текущей недели.

Евро на старте торгов остался на отметке в 86,45 рубля за валютную единицу. На недельном отрезке наблюдается коррекция после достижения локального пика во вторник, тогда курс достигал 87,17 рубля.

Несколько факторов может оказать поддержку рублю в среднесрочной перспективе. Аналитик Совкомбанка Михаил Васильев ранее рассказывал, что одним из таких факторов может стать снижение спроса на доллар.

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