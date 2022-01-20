Амурчанина будут судить за убийство косуль

Благовещенск, 20 января. В прокуратуре Амурской области прокомментировали акт браконьерства в районе устья реки Татакан.

По данным региональной прокуратуры, в ходе предварительного расследования была полностью доказана вина жителя поселка Архара в незаконном убийстве двух косуль, сообщает AmurInfo.

В связи с этим было возбуждено уголовное дело, которое скоро рассмотрит Архаринский районный суд. Браконьеру грозит лишение свободы на срок до двух лет.

Ранее ФАН сообщал о сокращении популяции донского рака по вине браконьеров. По данным Министерства природных ресурсов региона, за 4 года промысловые запасы рака сократились на 17 тонн. Сейчас основной улов составляют 10-сантиметровые раки, а особи крупнее 14 сантиметров почти не встречаются.