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Краков возглавил рейтинг самых недорогих городов для зимнего отдыха в Европе

Общество
Краков возглавил рейтинг самых недорогих городов для зимнего отдыха в Европе
pixabay.com

Краков, 20 января. Рейтинг самых бюджетных направлений в Европе зимой составили специалисты онлайн-сервиса по аренде автомобилей. Список опубликовала Travel Daily Media.

Эксперты проанализировали траты британцев на путешествия: оплату отелей, перелет, бензин, развлечения. В результате Краков занял первое место в рейтинге недорогих направлений, в этом городе самая низкая стоимость недельного отдыха.

Также из плюсов специалисты выделили дешевую аренду автомобилей и бесплатное посещение достопримечательностей. На втором месте оказалась Прага, в этом городе недорогие рестораны и аренда автомобиля. Париж в списке занял третье место.

Ростуризм запустил пятый этап туристического кешбэка за поездки по стране, который будет действовать до 30 апреля. Приобрести туры в рамках программы можно будет до 12 апреля, а отправится в путешествие — по 30 апреля включительно.

Всемирная организация здравоохранения признала, что запрет на передвижение между странами — неэффективная мера в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. В ВОЗ указали, что не стоит требовать обязательную вакцинацию при международных поездках, пишет издание «Ридус».

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