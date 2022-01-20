Краков возглавил рейтинг самых недорогих городов для зимнего отдыха в Европе

Краков, 20 января. Рейтинг самых бюджетных направлений в Европе зимой составили специалисты онлайн-сервиса по аренде автомобилей. Список опубликовала Travel Daily Media.

Эксперты проанализировали траты британцев на путешествия: оплату отелей, перелет, бензин, развлечения. В результате Краков занял первое место в рейтинге недорогих направлений, в этом городе самая низкая стоимость недельного отдыха.

Также из плюсов специалисты выделили дешевую аренду автомобилей и бесплатное посещение достопримечательностей. На втором месте оказалась Прага, в этом городе недорогие рестораны и аренда автомобиля. Париж в списке занял третье место.

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