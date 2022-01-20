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Спасатели помогли ночью трем замерзавшим жителям Саратова

  /   Обновлено: 20 января 2022 09:16
Общество
Спасатели помогли ночью трем замерзавшим жителям Саратова
66.mchs.gov.ru  /  Пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Саратов, 20 января. Сотрудники Службы спасения пришли на помощь застрявшим в снегу и потерявшимся мужчинам. Деталями происшествия поделилась пресс-служба ведомства.

Минувшей ночью дежурный получил сообщение о том, что местный житель заблудился на выезде из Заводского района на территории лесопарка «Кумысная поляна». Выйти из леса у него не получилось. Спасатели нашли мужчину и передали его бригаде «скорой помощи». Состояние пострадавшего оказалось тяжелым, сейчас он находится в больнице.

В 1:55 спасателям стало известно о том, что в Ершовском районе, между поселками Орловка и Целинный, двое мужчин застряли в снегу на ВАЗ-2107. Когда бензин закончился, граждане начали замерзать. Спасатели разыскали их, медицинская помощь 59-летнему и 60-летнему жителям Саратовской области не понадобилась.

Ранее трое рыбаков ушли под лед в водоемах Тюменской области. Двоих из них удалось спасти, сообщало URA.RU.

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